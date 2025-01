video suggerito

Grande Fratello, Lorenzo e Amanda i preferiti: nessun eliminato, nove concorrenti in nomination Nessun eliminato nella puntata del 16 gennaio del Grande Fratello. Lorenzo Spolverato e Amanda Lecciso i preferiti dal pubblico. Nove i concorrenti in nomination: Alfonso, Bernardo, Emanuele, Eva, Javier, Maxime, Pamela, Stefania e Zeudi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2024/2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nessun eliminato nella puntata del Grande Fratello di giovedì 16 gennaio 2025. I preferiti dal pubblico sono Amanda Lecciso e Lorenzo Spolverato, che hanno vinto al televoto contro Bernard e Maxime. Al televoto ben 9 concorrenti: Alfonso, Bernardo, Emanuele, Eva, Javier, Maxime, Pamela, Stefania e Zeudi. Uno di loro si aggiudicherà l'immunità durante il prossimo appuntamento. Nel corso della serata, Helena è tornata nella Casa per un confronto con Lorenzo, che poi ha avuto la possibilità di incontrare l'ormai famoso ‘guru della moda'.

Nessun eliminato nella puntata del 16 gennaio 2025: Lorenzo e Amanda i preferiti

Nessun concorrente è stato eliminato nella puntata del 16 gennaio del Grande Fratello. Tra i nominati, al televoto dalla scorsa settimana, Lorenzo Spolverato e Amanda Lecciso sono stati eletti dal pubblico i preferiti. I due hanno superato in termini di preferenze altri due inquilini, Bernardo e Maxime. Per questo motivo sono immuni dal televoto. Di seguito le percentuali di questa settimana:

Lorenzo 57%

Amanda 27%

Bernardo 14%

Maxime 2%

Chi sono i concorrenti in nomination

Anche nella puntata del 16 gennaio è arrivato il momento delle nomination. I due preferiti dal pubblico, Lorenzo e Amanda, hanno scelto di mandare direttamente al televoto Bernardo per metterlo alla prova. Giglio e Mariavittoria sono invece immuni in quanto preferiti delle opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi. A quel punto è iniziata tra i concorrenti una catena di salvataggio, che ha decretato il secondo nominato: Maxime.

Nel corso delle nomination palese, Javier ha nominato Shaila, Pamela ha fatto il nome di Emanuele, Alfonso quello di Stefania, che invece indica Eva, così come Bernardo. Shaila ricambia la nomination di Javier, Chiara nomina Stefania, mentre Emanuele va dritto su Zeudi. Eva e Ilaria scelgono Emanuele, così come Zeudi. Si passa alle Nomination segrete in confessionale, dove Lorenzo indica aiver, Luca fa il nome di Pamela, Mariavittoria quello di Alfonso, mentre Giglio vota Emanuele. Prosegue Tommaso, la cui scelta è Alfonso e chiude il cerchio Amanda con Pamela.

Cosa è successo nella puntata del 16 gennaio del Grande Fratello

La puntata del 16 gennaio del Grande Fratello si è aperta con un confronto tra Lorenzo Spolverato e il ‘guru della moda‘. Il concorrente ha negato che tra loro ci sia mai stato un bacio e chiede di smetterla con "questo teatrino". Dopo l'eliminazione della scorsa settimana, Helena Prestes è rientrata temporaneamente in Casa e ha avuto un faccia a faccia con Jessica Morlacchi e con Lorenzo Spolverato, attaccandolo e accusandolo.