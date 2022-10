Mara Venier fa una sorpresa a Gabriel Garko ma qualcosa va storto: “Ma chi è? Non ce la faccio” Il video esilarante di quanto è accaduto in diretta a Domenica In, nella puntata trasmessa il 9 ottobre. Mara Venier e Gabriel Garko sono scoppiati a ridere, senza quasi più riuscire ad andare avanti.

A cura di Daniela Seclì

Durante la puntata di Domenica In, trasmessa il 9 ottobre, Mara Venier e Gabriel Garko hanno regalato agli spettatori un siparietto davvero esilarante. La conduttrice aveva fatto il possibile per sorprendere il suo ospite con un regalo. Qualcosa, però, è andato storto e i due sono scoppiati a ridere senza quasi più riuscire ad andare avanti. Ecco il video di cosa è successo.

Il video esilarante della sorpresa di Mara Venier per Gabriel Garko

Mara Venier, dopo avere intervistato Gabriel Garko, ha annunciato l'arrivo in studio di una sorpresa per lui. La conduttrice ha spiegato all'attore: "Una è come una sorella per te, l'altra è una sorella acquisita. Vi vedete quasi tutte le sere". Il concorrente di Ballando con le stelle, tuttavia, è apparso perplesso: "Falle entrare…ma chi sono?". Entrambi sono scoppiati a ridere. Poi, Mara Venier ha provato a ricomporsi e ha ribadito: "Una è come una sorella per te, l'altra è una sorella acquisita". E l'attore: "Si è rotto il disco? Ancora?". Quasi senza riuscire a parlare dalle risate, la conduttrice lo ha incoraggiato: "Ci devi arrivare" e lui di rimando: "Da solo? Dammi un aiutino". Quindi Mara ha sganciato la bomba: "Forse sei stato anche fidanzato con una di loro?". Garko ha strabuzzato gli occhi: "Ma con chi?". La conduttrice imperterrita: "Una è come una sorella, l'altra è diventata una sorella. Potrei andare avanti tutta la sera". E Garko sfinito: "Non ce la faccio più". Alla fine, le due donne in questione erano Eva Grimaldi e Imma Battaglia. L'attore non si è trattenuto: "Ma vaffan**". Imma ha ironizzato: "Mara hai sbagliato, io sono il fratello".

Il messaggio di Sonia, sorella di Gabriel Garko

Quando Gabriel Garko e Mara Venier sono riusciti a ricomporsi, l'attore ha ricevuto un messaggio da sua sorella Sonia: "Ciao Dario, voglio dirti che sono molto orgogliosa di te, ricordati sempre di mostrare quella tua capacità di cavalcare le onde della vita. Ricordati sempre la bellezza che porti nel tuo cuore perché questa è la più grande ricchezza che hai. Voglio ringraziarti per essere mio fratello. Ciao". In questo caso, il concorrente di Ballando con le stelle è apparso sinceramente colpito: "Non me l'aspettavo perché le mie sorelle non hanno mai preso parte a queste cose. Questa è una sorpresa. Se sono felice? Oggi sono sereno, non felice".