Mara Venier fa da valletta a Mammucari a Domenica In, la frecciata alla Ruota della fortuna: “Mi chiamo Samara”

La nuova versione di Domenica In è approdata in tv il 21 settembre, lasciando spazio alla curiosità per un format che prometteva di essere diverso da quello a cui il pubblico era abituato e, infatti, la prima novità sta nell'introduzione di un gioco, condotto da Teo Mammucari. Ad affiancarlo nella conduzione, c'è sempre la padrona di casa che, in maniera nient'affatto velata, manda una frecciatina al programma dell'access prime time di Canale 5, ovvero La Ruota della Fortuna, mettendo in atto una vera e propria gag.

La stoccata di Mara Venier alla Ruota di Gerry Scotti

Un tabellone con le caselle numerate al centro dello studio, come nella Domenica In di diversi anni fa, è ciò a cui assistono i telespettatori di Rai1 nel primo pomeriggio domenicale d'autunno. Un gioco storico che si accende con il piglio di Teo Mammucari, pronto a scherzare con i possibili concorrenti, ma prima di dare il via alla prima chiamata, Mara Venier si avvicina la tabellone dicendo: "Io sono Samira" e interviene Mammucari: "No, tu sei Samara" e la padrona di casa replica: "Eh però Samara può sembrare anche Somara, quindi no sono Samira". Non sembrano esserci dubbi sul fatto che ci sia un puntuale riferimento al game show di Canale 5, ovvero La Ruota della Fortuna, condotto da Gerry Scotti affiancato da Samira Lui. Da qui, quindi, il nome dato alla valletta Venier.

Il programma di Canale 5 è ormai protagonista assoluto della fascia dell'access prime time, dove sta collezionando ascolti da record. Numeri inaspettati, con punte di circa cinque milioni di telespettatori inchiodati davanti alla televisione subito dopo l'edizione del telegiornale. Risultati che sanno facendo impensierire i piani alti della Rai, che dopo un'annata straordinaria di Affari Tuoi, hanno dovuto fare i conti con questo calo, inatteso, dello show condotto da Stefano De Martino. Tra i due conduttori, ormai, c'è una vera e propria sfida, che però entrambi sembrano gestire con disinvoltura. Venier, quindi, ha voluto tirare acqua al mulino della Rai, prendendo scherzosamente le parti del giovane conduttore napoletano.