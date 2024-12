video suggerito

Manuel perde tutto ad Affari Tuoi, in lacrime commenta: “La vita picchia duro, ma sono stato fortunato” Partita sfortunata per Manuel della Lombardia ad Affari Tuoi questa sera. Il concorrente, accompagnato dalla compagna Claudia, si è detto fortunato per tutto l’affetto che lo circonda: “La vita picchia duro, ma non ho mai incassato da solo”, le parole con la voce rotta dal pianto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Protagonista della puntata di Affari Tuoi di stasera, lunedì 2 dicembre 2024, Manuel della Regione Lombardia. Di Brescia, lavora come disegnatore meccanico e come insegnante di balli caraibici: "Prima di ballare pensavo che questo fosse un mondo per le donne. Io giocavo a calcio e in un periodo vedevo un collega che ballava con la moglie. Lo presi in giro, ma poi pensai "Si balla al caldo, con tutte donne" e così ho iniziato. Grazie al ballo ho conosciuto Claudia", le parole di Manuel prima di essere raggiunto dalla compagna. Lei seguiva i suoi corsi, ma non voleva farsi notare: "Testa bassa, non mi guardava negli occhi. Alzò gli occhi e pensai "che bella ragazza". Sulla pista da ballo, così, è scattata la scintilla. Dopo i racconti, Manuel e Claudia hanno iniziato la loro partita. Purtroppo, sono tornati a casa a mani vuote.

La partita di Manuel ad Affari Tuoi

La partita di Manuel non è iniziata col botto: il podio del tabellone non è stato toccato, ma alcune cifre rosse sono state eliminate. La prima chiamata del dottore si è conclusa, allora, con l'offerta di 37mila euro. "Devo deludere mio cognato. Quando guardiamo insieme il programma, lui diceva accetta e porta a casa. L'offerta è alta, ma devo deludere Francesco. Rifiuto e vado avanti" ha dichiarato il concorrente prima di tritare l'assegno. Eliminati 100mila euro, 100 euro e 20mila euro, il dottore gli ha proposto il cambio, poi rifiutato. Manuel, però, ha beccato i 300mila euro e 5mila euro. Il tabellone davanti a sé è così rimasto con 200mila euro, poi tutte cifre blu. Il dottore gli ha allora offerto 4 tiri o 5mila euro.

Manuel ha così commentato: "A questo punto, non si direbbe, ma mi ritengo una persona fortunata. La vita non è sempre rosa e fiori, a volte picchia duro. Nella mia vita ha picchiato duro più volte, a incassare non sono mai stato da solo. C'è sempre stata la mia famiglia che amo tantissimo, che ringrazio, perché sono sempre stati vicino a me. Poi è arrivata la ciliegina sulla torta, Claudia, e mi ritengo fortunato. 5mila euro sono soldi, ma c'è ancora la possibilità di vincere i 200mila. Per quattro tiri, rifiuto l'offerta". La sua partita è proseguita e Manuel non è riuscito a proteggere i 200mila euro.

Il finale di Manuel che vola alla Regione Fortunata

Eliminata l'ultima cifra rossa del tabellone, Manuel è volato alla Regione Fortunata. Il suo pacco conteneva 0 euro. Per vincere i 100mila euro, ha scelto il Molise: "Quando sono venuto qui a giocare, è arrivato con me Marco del Molise. Lui mi è piaciuto tanto, abbiamo condiviso un po' di cose. Guardando le Regioni, ho pensato che nel Molise non sono mai stato. Poi ho visto Marco, magari porta bene", le parole. Purtroppo, però, non ha indovinato. Ha così giocato per i 50 mila euro, ma anche in questo caso – scegliendo la Calabria – non è riuscito a vincere.