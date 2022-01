Manuel Bortuzzo innamorato pazzo di Lulù: “Fuori dal GF Vip andremo a convivere” Manuel Bortuzzo lascerà la casa del Grande Fratello Vip entro fine gennaio. Tuttavia, non sembra preoccupato che la sua relazione con Lulù Selassiè possa risentirne perché vuole andare a vivere con lei.

A cura di Elisabetta Murina

Manuel Bortuzzo lascerà la casa del Grande Fratello Vip entro la fine di gennaio. Ad annunciarlo ai compagni era stato lui stesso poco prima di capodanno:"Pensavate che sarei rimasto a marzo? Io lascio, me ne vado". E a confermarlo a Fanpage.it ci ha pensato il padre, Franco Bortuzzo, spiegando che suo figlio è ormai fisicamente stanco e i problemi di salute peggiorano la situazione: "Manuel è dimagrito 7 chili, le dinamiche del gioco non lo riguardano più".

Chi avvertirà di più la sua assenza nella casa sarà senza dubbio Lulù Selassié, che ormai con Manuel ha una relazione a tutti gli effetti. I due hanno già affrontato l'argomento e il nuotatore ha anche fatto qualche rivelazione sul suo futuro, che immagina al fianco della principessa.

Manuel vuole andare a convivere con Lulù fuori dal GF Vip

In giardino con Nathaly Caldonazzo e Lulù, Manuel parla della sua uscita dalla casa del GF Vip. E Nathaly gli chiede: "Lasceresti qui Lulù da sola?", a cui fa eco anche la principessa: "Come faccio senza il mio amore?". Ma il nuotatore non sembra preoccupato di abbandonare temporaneamente la sua dolce metà, consapevole della donna che è e del legame che ormai li unisce: "Lei è una donna forte che può fare qualsiasi cosa". Nathaly però insiste: "Non resisteresti un giorno", e allora Manuel le risponde con una romantica decisione. Vede un futuro con Lulù fuori dal reality, tanto che pensa di andare a convivere con lei: "Quando usciamo praticamente andiamo a vivere insieme, il tempo di sistemare un pò di cose".

La storia d'amore tra Manuel e Lulù

All'inizio del reality probabilmente nessuno avrebbe scommesso sulla loro relazione. I primi tempi Manuel prendeva le distanze da Lulù, etichettandola come "troppo appiccicosa" e sostenendo di aver bisogno di spazio. Poi ci ripensava e tornava sui suoi passi (e tra le sue braccia). Lei invece è sempre stata convinta dei sentimenti che provava nei suoi confronti, continuando a cercare una strada per riappacificarsi, nonostante le continue discussioni. Da qualche mese a questa parte, le cose tra loro vanno a gonfie vele. Il nuotatore si è lasciato andare, aprendole giorno dopo giorno il suo cuore. I due hanno passato una romantica serata nella nave dell'amore e quotidianamente trascorrono buona parte della giornata insieme, confidandosi e facendo progetti per il futuro. Manuel ha confessato alla principessa di non sentirsi più a suo agio nelle dinamiche del gioco e di trovarsi in quel mondo "solo per una cosa che mi è capitata". Questa ragione, unita ai suoi problemi di salute (il padre ha fatto sapere che ha perso 7 chili) lo hanno spinto a voler abbandonare il reality. Lulù lo ha sempre ascoltato, incoraggiato, fatto riflettere. E anche se lui uscirà, il loro legame non è destinato a spezzarsi. Anzi, probabilmente farà un passo avanti.