Manila Nazzaro contro Jessica: “Vuole andare in finale per vincere i soldi, tutti ne abbiamo bisogno” Al Grande Fratello Vip, Manila Nazzaro ha giudicato scorretto il desiderio di Jessica Hailé Selassié di arrivare in finale con la sorella Lulù, per avere più possibilità di vincere il premio in denaro.

A cura di Daniela Seclì

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2021/2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La finale del Grande Fratello Vip si avvicina e nella casa sale la tensione. Il 14 marzo verrà proclamato il vincitore e i concorrenti non nascondono di certo il loro desiderio di salire sul podio. Nel corso della diretta di venerdì 4 marzo, Manila Nazzaro non ha apprezzato il fatto che Jessica Hailé Selassié abbia confidato di voler vincere per ottenere il premio in denaro: "Abbiamo tutti bisogno dei soldi".

Jessica Selassié preoccupata di non arrivare in finale

Durante un fuorionda, Jessica si è rivolta a Miriana Trevisan chiedendole se la reputasse in grado di arrivare in finale. Manila è intervenuta e ha replicato: "Veramente fai queste domande? Stai serena". La principessa etiope, tuttavia, era preoccupata per la nomination: "Sono al televoto con Miriana e con Davide". L'ex Miss Italia, allora, le ha spiegato che tutti prima o poi dovranno affrontare il giudizio del pubblico:

"Ho capito, ma tu non sai quello che c'è fuori. Ragazze, tanto ormai, lunedì ci vado pure io al televoto. Ci vado di sicuro. Che dobbiamo fare? Secondo me dovete essere tutti più sereni, perché questa roba della finale vi sta un po' sfuggendo di mano".

Manila Nazzaro contro Jessica e Lulù

Manila Nazzaro, confidandosi con Delia Duran, ha sostenuto che Jessica Hailé Selassié abbia detto di voler andare in finale anche lei come la sorella Lulù, per avere più possibilità di vincere i soldi. Nonostante l'apprezzabile sincerità della principessa etiope, Manila l'ha trovata scorretta: