Mahmood salta l’ospitata a CTCF dopo l’annuncio di Amadeus, Fazio: “Una nuova regola di Sanremo” Mahmood avrebbe dovuto partecipare alla puntata di stasera di Che tempo che fa, ma essendo stato scelto tra i Big della nuova edizione di Sanremo, è dovuto assentarsi. Fazio ha commentato la sua assenza in diretta: “Ci saranno delle regole, non so”.

A cura di Gaia Martino

Questa sera di domenica 3 dicembre Mahmood avrebbe dovuto partecipare alla puntata in onda ora di Che Tempo Che Fa. Vista la sua prossima partecipazione al Festival di Sanremo 2024, l'ospitata da Fabio Fazio è saltata. Sono stati i protagonisti del programma in onda sul NOVE a comunicare la sua assenza: "Ci saranno delle regole, non lo so".

Le parole di Fabio Fazio sull'assenza di Mahmood

"Volevo sapere, che fine ha fatto Mahmood? Doveva esserci": così Luciana Littizzetto, in onda sul NOVE a Che Tempo Che Fa, ha chiesto a Fabio Fazio il motivo dell'assenza di Mahmood, ospite previsto per la puntata. "Doveva esserci Mahmood. Stamattina la casa discografica ci ha comunicato che dal momento che va a Sanremo, non sarebbe venuto. Mi sono chiesto ‘ma è tra due mesi'. Ci saranno delle regole, non so" ha spiegato il conduttore. "Quindi non verrà neanche da noi il vincitore di Sanremo" ha continuato la Littizzetto la quale è stata risposta: "Questa è un'altra regola che hanno fatto stamattina. Quest'anno la circolare dice che per due giorni possono andare solo nei programmi Rai, dopo il Festival". "Però noi possiamo chiamare qualcuno che canti la canzone di Sanremo" ha così scherzato la spalla destra di Fazio, "Ma noi ci divertiamo lo stesso, siamo leggeri. Mi dispiace per Mahmood, il pubblico lo aspettava. Chiedo scusa, ma è andata così", la replica del conduttore.

Mahmood tra i Big di Sanremo 2024

Mahmood è stato annunciato oggi da Amadeus tra i Big di Sanremo 2024. La prossima edizione della kermesse in programma dal 6 al 10 febbraio 2024, vedrà tra i protagonisti, oltre il cantante vincitori di due Festiva, nel 2019 e nel 2022, anche Diodato, Il Volo, Geolier, Emma, i Negramaro. Questa la lista completa:

Fiorella Mannoia

Geolier

Dargen D'Amico

Emma

Fred De Palma

Angelina Mango

La Sad

Diodato

Il Tre

Renga e Nek

Sangiovanni

Alfa

Il VOlo

Alessandra Amoroso

Gazzelle

Negramaro

Irama

Rose Villain

Mahmood

Loredana Bertè

The Kolors

Big Mama

Ghali

Annalisa

Mr. Rain

Maninni

Ricchi e Poveri