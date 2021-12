Lutto per Miriana Trevisan al GFVip, è morto lo zio: “Lo amavo tantissimo” Miriana è stata informata della morte dello zio da parte degli autori del reality, che l’hanno chiamata in confessionale e messa in contatto con i familiari. Tornata in giardino insieme ai compagni, dopo la notizia Miriana è scoppiata in lacrime.

A cura di Giulia Turco

Grave lutto nella casa del Grande Fratello Vip per Miriana Trevisan. L'attrice è stata informata della morte dello zio da parte degli autori del reality, che l'hanno chiamata in confessionale e messa in contatto con i familiari. Tornata in giardino insieme ai compagni, dopo la notizia Miriana è scoppiata in lacrime, raccontando: "Quest'anno è morta prima mia zia, poi mio padre, poi stavo per morire io quest'estate e adesso mio zio". Trovando il sostegno degli inquilini, la concorrente si è sfogata raccontando che lo zio era malato da tempo: "Ero la sua nipote preferita, lo amavo tantissimo". Dopo lo sfogo per fortuna la concorrente è riuscita a ripristinare la serenità e si è distratta continuando la quotidianità tra le mura della casa insieme agli altri inquilini.

La recente morte del padre

Come ha raccontato durante il suo percorso al GFVip, gli ultimi tempi sono stati emotivamente molto difficili per Miriana Trevisan, nonostante davanti alle telecamere abbia lasciato trasparire poco di quanto ha vissuto fuori dalla casa. Poco più di un anno prima la showgirl aveva annunciato sui social la perdita del papà al quale era particolarmente legata, morto a settembre 2020. Poche parole commosse: “Buon viaggio papà. Ti amo tanto. Grazie grazie grazie”, per esprimere il suo dolore.

Un periodo difficile per Miriana Trevisan

Lo scorso ottobre Miriana si era confidata con alcuni compagni, in particolare Davide Silvestri e Katia Ricciarelli, raccontando di aver trascorso mesi di dolore, poco prima di entrare nella casa. “Ho i miei cavoli fuori che non porto qui perché voglio essere allegra”, ha spiegato. “Dico la verità, stavo per morire quest’estate, a me non me ne frega niente, io non soccombo…mai”. Un tema delicato per la showgirl che avrebbe rischiato di perdere la vita in seguito ad un intervento che le ha comportato la rimozione dell’utero.