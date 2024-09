Lupo e Thanat ancora nel pubblico di Affari Tuoi nel dopo Amadeus, il video con Stefano De Martino Stefano De Martino ad Affari Tuoi non poteva rinunciare alla presenza di Lupo e Thanat, diventati opinionisti del game show nelle edizioni precedenti condotte da Amadeus. Su Instagram il conduttore napoletano ha registrato un video con loro nel quale ricorda l’appuntamento con il programma in onda in access prime time su Rai 1. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Thanat Pagliani e Pierluigi Lupo sono ancora nel pubblico di Affari Tuoi, il game show che va in onda nell'access prime time di Rai Uno tornato in onda lo scorso 2 settembre con Stefano De Martino alla conduzione. A renderli protagonisti della trasmissione è stato Amadeus che nelle passate edizioni si avvicinava loro per chiedergli opinioni sul gioco e sulle offerte del dottore. Con il tempo entrambi hanno conquistato anche il pubblico da casa che su X, prima del ritorno in onda del programma, temevano di non rivederli più dopo l'addio di Amadeus.

Il video di Thanat e Lupo con Stefano De Martino

Con un video condiviso tra le stories di Instagram ieri da Stefano De Martino, Thanat Pagliani e Pierluigi Lupo hanno ricordato al pubblico di Rai Uno l'appuntamento con Affari Tuoi. Seduti tra il pubblico, stavolta vicini, i due volti del pubblico che fornicono preziosi consigli ai concorrenti hanno invitato i followers del conduttore a seguire il programma: "Seguiteci" hanno commentato. I fan del game show hanno subito esultato per il loro ritorno nel programma: su X sono tantissimi i tweet condivisi che li riguardano e che Thanat ha ricondiviso a sua volta sul suo profilo.

Il desiderio di Thanat Pagliani di diventare ‘pacchista'

Lo scorso anno, dopo l'addio di Amadeus ad Affari Tuoi, Thanat Pagliani commentò la sua esperienza televisiva rivelando il suo desiderio di diventare un giorno un pacchista: "Desidero anch'io diventare un pacchista e provare a vincere 300.000 euro, anche se sono sicuro che accetterei alla prima offerta del Dottore, ma anche solo per provare l'ebbrezza di sentire il pubblico che ti dice "buona fortuna!", le parole. Il sogno di giocare non si è avverato, ma è riuscito a rendersi protagonista ancora una volta dello show come ‘opinionista' accanto a Lupo.