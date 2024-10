video suggerito

Lunaspina, eliminata a X Factor, smorza la polemica su Jake La Furia: “Da sfigati prendersela con l’arbitro” Dopo le polemiche seguite alla sua eliminazione a X Factor, Lunaspina smorza le polemiche contro Jake La Furia, il giudice che l’ha rispedita a casa nonostante l’ottima prova ai Bootcamp. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Lunaspina smorza le polemiche contro Jake La Furia, il giudice “colpevole” della sua eliminazione a X Factor. Dopo i like critici contro l’artista – aveva messo dei cuoricini ai commenti dei fan che sui social le avevano scritto “Quando il talento puro si scontra con l’incompetenza” e “Sei stata sfortunata, ti è capitato il giudice sbagliato. Sei bravissima” – Lunaspina pubblica un post per chiarire la sua posizione che non è di contrasto rispetto alla decisione del giudice, sebbene i due si siano trovati in evidente disaccordo.

Il post sui social di Lunaspina

“Sono felicissima della mia partecipazione a X Factor, di come sia andata, e lo sarò sempre”, ha scritto la cantante su Instagram, “Dire ‘mi è capitato il giudice sbagliato' non è una critica, ma è esattamente quello che ha detto Jake La Furia. Io non la penso così, anche se rispetto la sua opinione, perché so di essere versatile”. Quindi ha chiesto ai suoi follower di smettere di prendere di mira La Furia: “Alle tantissime persone che mi stanno sostenendo e criticando Jake La Furia, ho risposto più volte che X Factor è un gioco e, da persona sportiva, sarebbe da sfigati prendersela con l'arbitro. Questo è l'unico pensiero che ho espresso”. E ha concluso:

Devo a Jake il colpo di teatro più importante della mia vita. Senza il suo colpo di genio sulla canzoncina ‘Primpi la Merda' non avrei mai avuto tutto questo scalpore. Se è scappato qualche like infelice, chiedo scusa a Jake, spero non ci sia rimasto male. Sto cercando di rispondere a tutti e non è facile. In questo caso, come dicono quelli bravi: ‘like is not endorsement', ho solo cercato di esprimere la mia gratitudine con un cuoricino.

Perché Jake La Furia ha eliminato Lunaspina

Lunaspina, appartenente alla squadra di Jake La Furia, è stata eliminata da giudice con una decisione che ha scatenato il malcontento del pubblico in studio e di quello da casa. Il coach ha spiegato che, nonostante il talento dell’artista, scegliere la cantante non sarebbe stato coerente con l’idea di squadra che ha in mente.