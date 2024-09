video suggerito

Lascia il palco di X Factor prima dei voti, Achille Lauro: “Maleducata”. La spiegazione di Federica Sotgia Prima i problemi tecnici legati all’audio, poi le critiche dei giudici: Federica Sotgia, che si è esibita a X Factor 2024 nella seconda puntata delle auditions, ha lasciato il palco prima di ricevere i “no”. Le scuse sui social: “Ero nel pallone”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Sara Leombruno

Federica Sotgia è stata una delle protagonista delle audizioni di X Factor 2024 andate in onda giovedì 19 settembre su Sky. La ragazza, 24 anni e originaria di San Vito Lo Capo, è riuscita a lasciare senza parole i giudici del talent musicale, ma non in senso positivo. Dopo aver cantato il suo pezzo "Maleducata" e aver lamentato alcuni problemi tecnici legati all'audio durante l'esibizione, la giovane ha lasciato il palco prima che i giudici potessero darle i loro voti. Il gesto non è stato apprezzato dai quattro, in particolare da Achille Lauro. Provocato da Jake La Furia, che gli aveva detto: "Andarsene via senza ascoltare i voti è un po' da…", Lauro ha risposto: "Maleducata!". Sui social, poi, la ragazza si è giustificata: "Sono andata nel pallone, non avevo capito niente".

Le critiche dei giudici dopo l'esibizione di Federica

Federica Sotgia si è presentata come una tipa disordinata, a tratti un po' goffa: "Sono lunatica, logorroica e scrivo la mia musica, l'unica canzone che non ho scritto è quella che ho portato oggi qua", ha spiegato ai giudici prima di esibirsi. A scriverle il testo del brano era stato un ragazzo propostole dal suo manager: "Mi aveva scritto un tizio su Instagram e mi aveva ingaggiata per cantare, mi ha fatto scrivere questa canzone da un tizio ma non ne sono entusiasta perché è un genere che è nel mio stile".

Al termine dell'esibizione, notando gli sguardi perplessi dei giudici, Federica si è giustificata: "Non sentivo molto bene". Paola Iezzi ha risposto: "Quando si capisce che non si sente molto bene si cerca di non inerpicarsi in note in cui poi si rischia di non arrivare o di far casino. Se non senti così bene da portare avanti una performance la prima cosa che fai è fermare tutto". Achille Lauro ha ribattuto: "A me la canzone non è piaciuta, sei inesperta e la gavetta andrebbe fatta fuori di qua". Anche Manuel Agnelli non è stato colpito dalla siciliana: "Mi sembra un pezzo e un genere pieno di cliché – ha spiegato – non mi ha fatto impazzire". A quel punto Federica, capendo di non aver convinto i giudici, ha salutato tutti ed è andata via. Gesto che ha infastidito non poco Lauro, che ha detto: "Se ti metti in piazza devi essere pronto anche alle critiche e ai giudizi, che anche i mostri sacri ricevono ancora. Vorrei bocciarla una seconda volta".

La risposta di Federica sui social

Dopo la messa in onda dell'esibizione alle audizioni, che è stata ripresa anche da un post su Instagram pubblicato sulla pagina ufficiale del talent, sono arrivati tanti commenti di critica nei confronti di Federica. Commenti ai quali la 24enne ha deciso di rispondere direttamente: "Non sono stata cafona…semplicemente non avevo capito niente, state sereni, baci…", ha scritto.

Il commento di Federica Sotgia dopo le critiche a X Factor

La ragazza ha pubblicato anche delle stories sul suo profilo Instagram, spiegando di essere stata fraintesa: "Non sono scappata via, avevano già espresso i loro giudizi, molti dei quali non si sono visti", ha esordito la giovane.

Ho ringraziato e sono stata d'accordo con le critiche, che ho accettato perché sono consapevole di ciò che va bene e cosa no, io ero in pallone e credevo fosse finito il mio tempo. Dopo tanto tempo trascorso sul palco ho ringraziato e ho salutato, mi dispiace sia passato questo messaggio, perché sono stata stonata ma non sono abituata alle dinamiche televisive. L'ultima cosa che volevo era essere cafona o voltare le spalle.