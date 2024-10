Manuel Agnelli contro il duo Potara a X Factor: “Mai sentita una mer*a peggiore”

video suggerito

Nel corso dell'ultima puntata di X Factor, i giudici Achille Lauro, Jake La Furia, Manuel Agnelli e Paola Iezzi hanno scoperto i dodici talenti che il team della trasmissione ha assegnato loro. Da questi, solo quattro arriveranno agli Home Visit. Durante l'esibizione del duo Potara, Agnelli ha mostrato segni di insofferenza per la canzone scelta dai concorrenti e per le modalità di esecuzione.

Jake La Furia: "Alcuni dinosauri come noi sono lontani dal vostro stile"

Il duo Potara ha portato sul palco di X Factor una rivisitazione con auto-tune di Smells Like Teen Spirit, brano dei Nirvana. Al termine dell'esibizione, Jake La Furia ha dato il suo giudizio: "Questo brano qui poteva solo essere rovinato ma lasciamo perdere. Non siete scarsi a cantare, avete una grande grinta nel cantare e siete giovanissimi. Avete uno stile vostro ed è normale che alcuni dinosauri come noi siano lontani. Guardo avanti alla generazione verso cui dovete rivolgervi e non sono io".

Manuel Agnelli si lamenta per l'esibizione dei Potara

Manuel Agnelli non ha apprezzato particolarmente l'esibizione dei due cantanti e durante la loro performance ha messo in chiaro: "Non ho mai sentito una m**da peggiore di questa". Poco dopo, però, è salito sul palco per abbracciare i due concorrenti, a riprova che si trattava di un giudizio non troppo severo. Il gesto è stato commentato da Jake La Furia: "Fate le foto, questo è il potere degli orecchini magici dei Potara". I due ragazzi si sono poi aggiudicati una sedia libera. Stessa sorte non è toccata a Giovanni Fausto Meloni che, durante la puntata dei Bootcamp si è esibito sulle note del suo inedito, Control. Jake La Furia ha deciso di non portarlo con sé nel corso dell'avventura talent perché è convinto che X Factor non sia il posto giusto per lui, essendo già un artista formato.