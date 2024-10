video suggerito

Jake La Furia elimina Giovanni Fausto Meloni a XF 2024: "Qui perdi credibilità, ti faccio un favore" Jake La Furia nella puntata di X Factor 2024 ieri sera, giovedì 3 ottobre, ha deciso di eliminare Giovanni Fausto Meloni. La motivazione ha fatto applaudire tutti: "Dovrei fargli fare le para*ulate come Eminem. Se io ti faccio entrare qui, tu esci di qua e perdi la tua credibilità".

A cura di Gaia Martino

Nella puntata di X Factor 2024 di ieri sera, giovedì 3 ottobre, sono andati in scena i Bootcamp: i giudici – Jake La Furia, Manuel Agnelli, Paola Iezzi e Achille Lauro – sono ora chiamati a decidere la sorte dei talenti non più in gruppo, bensì da soli. Eliminate le "categorie", sono stati assegnati a loro un tot. di artisti. Jake La Furia è stato uno dei primi a dover formare la sua prima squadra e durante le esibizioni, ha scelto di rinunciare a Giovanni Fausto Meloni in arte Ozymandias.

Le motivazioni di Jake La Furia riguardo l'eliminazione Giovanni

Giovanni Fausto Meloni durante la puntata dei Bootcamp si è esibito sulle note del suo inedito, Control, sorprendendo tutti in studio, soprattutto Paola Iezzi. Il suo intento era quello di sfilare una sedia per conquistare il prossimo step del programma. Jake La Furia, però, ha deciso di non portarlo con sé nei "serali" del talent: è convinto che X Factor non sia il posto giusto per lui, essendo già un artista formato. Questo il suo commento "Ci hai sorpresi tutti, questo pezzo è fortissimo. Ora devo tirarmi una zappa sui piedi, devo farti un favore. Non ti devo far entrare qua. Mi assumo le responsabilità che mi mandi a fanc*lo, e che tu mi dica qualsiasi cosa. Tu non sei un cantante pop, un rapper pop, tu sei un rapper forte, a scrivere, a produrre. Questa non è la tua passerella". Rivolgendosi ai giudici e al pubblico, il rapper milanese ha continuato: "Dovrei fargli fare le para*ulate come Eminem, fargli mettere una strofa in un pezzo pop. Lui farebbe due puntate contento, andrebbe fuori di qua e la gente e i rapper gli direbbero "Guarda che ca*ate hai fatto". Io lo so perché a me mi hanno rotto i co*ioni tutta la vita, mi sono dovuto guadagnare con i pugni e i denti il diritto di adesso, di essere rispettato nel rap. Se io ti faccio entrare qui, tu esci di qua e perdi la tua credibilità. Ti faccio un favore e ti dico che sei bravissimo, ma lo devi essere fuori da qua". Giovanni ha così lasciato lo studio dopo aver abbracciato Jake: "Hai ragione, grazie Jake".