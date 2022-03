Lulù smaschera la sorella Jessica al GFVip: “Vuole arrivare in finale” Secondo Lulù l’intento della sorella Jessica è chiaro: “Vuole arrivare fino in fondo. Lo fa per un motivo, non è stupida”, ha spiegato dopo essere rimasta delusa dalla sua linea della vita.

A cura di Giulia Turco

Equilibri precari tra le sorelle Selassié nella casa del GFVip. La finale si avvicina e ormai non è più tempo di alleanze, nemmeno tra sorelle. Ogni concorrente gioca le sue carte e così anche Jessica e Lulù sarebbero arrivate al punto di essere una contro l'altra. Le dinamiche sembrano spingere sempre più verso la direzione di un litigio, di uno scontro, qualcosa che possa giustificare la loro rivalità.

Jessica delusa dalle nomination di Lulù

Nel corso della puntata, al momento delle nomination Jessica è rimasta delusa dalla scelta di Lulù che ha deciso di salvare Soleil dal televoto. Lulù ha motivato la sua scelta con il fatto che Soleil è stata la prima persona con cui lei ha parlato appena entrata nella casa, ma Jessica non è apparsa affatto convinta e al pubblico su Twitter non sono affatto sfuggiti certi malumori. Un primo segnale di crisi? Probabile, considerando che dopo la puntata Lulù a sua volta ha mostrato una certa insofferenza nei confronti della sorella. Eppure, fino a poche ore prima erano apparse complici nella loro "lotta" contro Nathalie Caldonazzo, che alla fine ha lasciato la casa.

Lulù amareggiata dalla linea della vita di Jessica

A lasciare delusa Lulù sarebbe stata la linea della vita che la sorella Jessica ha tracciato nella casa, la cui clip è andata in onda nel corso dell’ultima puntata. Jess ha raccontato di essere rimasta nell’ombra delle sue sorelle, per lasciare loro lo spazio per emergere. Grazie al GFVip ha ammesso di sentirsi rinata. Secondo Lulù l’intento della sorella è chiaro: “Vuole arrivare fino in fondo. Lo fa per un motivo, non è stupida”, ha spiegato a Miriana. “Ma non si è avvertito questo. Ha detto che quando eravate piccole si sentiva diversa da te e Clari, succede”, ha riposto lei nel tentativo di non mettere zizzania tra le sorelle.