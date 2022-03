Lulù litiga con Barù ma sbotta contro Jessica: “Per leccare il c**o a lui non difendi tua sorella” Lulù ha litigato con Barù nella Casa del Grande Fratello VIP ma sbotta contro Jessica accusandola di non averla difesa per non rovinare il rapporto con l’inquilino. Jessica a Manila conferma poi la tesi.

A cura di Gaia Martino

Ieri nella Casa del Grande Fratello VIP si è acceso un altro litigio tra Lulù e Jessica Selassié. Prima di battibeccare con la sorella, Lulù si era già scontrata con Barù che l'aveva rimproverata per aver occupato l'asciugatrice senza considerare le necessità dei suoi inquilini. I toni si sono scaldati quando è arrivata anche Jessica che è rimasta in silenzio facendo scoppiare Lulù che avrebbe voluto qualche parola in sua difesa. E così l'attacco della concorrente del GF, oggi fidanzata con Manuel Bortuzzo, nasce proprio dal comportamento della sorella nato da quando ha instaurato un rapporto particolare con il suo inquilino.

Lo scontro tra Lulù e Barù

Avendo notato che qualcuno nella Casa aveva tolto i suoi panni dall'asciugatrice nonostante fossero ancora umidi, Barù si è infuriato. Scoperta Lulù colpevole, ha cominciato a riprenderla e così è scoppiata una vera e propria discussione. “Non c’è discorso, dì scusa e basta. Non hai rispetto per le robe degli altri” ha detto il gieffino. Jessica, richiamata da Lulù che cercava parole in sua difesa, ha preferito non intervenire nella discussione, facendo così sbottare ancora di più la sorella. "Tanto te non parli mai, devi fare la leccona, devi stargli appresso a leccargli il c**o, nemmeno difendi tua sorella" le ha detto.

Lo sfogo di Jessica

A confermare la tesi di Lulù è stata proprio Jessica che, dopo lo scontro tra la sorella e Barù, si è sfogata con Manila. La gieffina ha paura che la lite con la sorella possa ripercuotersi sul rapporto che sta costruendo con Barù e preferirebbe non prendere le difese di Lulù: "Già un po' sfugge, non so perché. Da domenica che abbiamo dormito insieme, non è più tornato. Mi dispiace perché ci sto in mezzo". È stata consolata da Manila la quale le ha confessato di essere sicura che Barù non si lasci influenzare dalla questione.