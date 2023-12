Luca Vetrone entra nella Casa del Grande Fratello, l’ingresso confermato entro la fine di dicembre Fanpage.it può confermare che Luca Vetrone entrerà nella Casa del Grande Fratello. In risposta all’”appello” di Perla Vatiero e quelli, numerosissimi, dei suoi fan, l’ex protagonista dell’Isola dei famosi varcherà la porta rossa nei prossimi giorni. L’ingresso è atteso entro la fine di dicembre.

Luca Vetrone entrerà nella Casa del Grande Fratello. Fanpage.it può confermare che il modello ed ex concorrente dell’Isola dei famosi entrerà nella Casa di Cinecittà nel corso delle prossime settimane. L’ingresso di Luca non è previsto per il prossimo sabato, puntata che non vedrà l’ingresso di alcun nuovo concorrente nella Casa. È certo però che il modello varcherà la porta rossa entro la fine di dicembre.

La risposta all’appello di Perla Vatiero (e dei suoi fan)

L’ingresso di Luca Vetrone nella Casa del GF arriva in risposta all’appello di Perla e dei suoi numerosissimi fan. “È il mio prototipo”, aveva ammesso la ex fidanzata di Mirko Brunetti, rivelando di averlo conosciuto questa estate ma di non avere voluto approfondire la conoscenza perché ancora provata da quanto accaduto a Temptation Island. Registrata, però, la volontà di Mirko di recuperare il rapporto con Greta Rossetti, Perla ha deciso di guadarsi intorno e ha inviato chiari segnali al GF affinché arrivasse nella Casa un nuovo e più interessante elemento maschile. L’appello di Perla – ma lei non può saperlo – è stato preceduto da quello dei suoi fan che da settimane chiedono a gran voce che Luca possa sbarcare nella Casa per dare filo da torcere a Mirko e rinfrescare questo triangolo che rischia di esaurirsi in tempi più brevi del previsto, pur avendo interessato fortemente il pubblico a casa (che infatti ha regalato al GF ascolti notevoli nel corso delle ultime puntate).

Chi è Luca Vetrone

Luca Vetrone è un modello campano di 28 anni. È diventato noto dopo avere vinto il titolo di Mister Italia che gli ha consentito un accesso alla scorsa edizione dell’Isola dei famosi. Vetrone e Vatiero si sono conosciuti la scorsa estate, quando la relazione tra Perla e Igor Zeetti era già terminata. L’ingresso, confermato da Fanpage.it, del modello nella Casa potrebbe consentire a Perla di distrarsi rispetto all’ennesima delusione ricevuta da parte dell’ex fidanzato Mirko. Per capire come si evolverà la situazione nella Casa basterà attendere ancora solo qualche settimana. L’arrivo di Luca avverrà nel corso della prossima tornata di ingressi prevista e potrebbe nuovamente sconvolgere gli equilibri tra i protagonisti di questa edizione del reality.