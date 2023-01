Luca Salatino dopo il GFVip: “Un po’ mi manca, ma voglio tornare in cucina, è quello il mio sogno” Luca Salatino racconta i suoi sogni dopo il GFVip. “Per me quella resta un’esperienza, ma il mio lavoro è un altro e il mio sogno non è cambiato”, assicura. Sfrutterà al massimo la visibilità del programma, ma sempre per dedicarsi alla ristorazione. Nel frattempo fa progetti di vita con Soraia: “Abbiamo preso casa a Como”.

A cura di Giulia Turco

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2022/2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Luca Salatino dopo aver lasciato il GFVip si sente rigenerato. Uscito dalla Casa per la troppa stanchezza che lo ha portato nei mesi ad avere diverse crisi emotive, l’ex tronista di Uomini e Donne ora valuta più lucidamente la sua esperienza in tv. Non tornerebbe indietro, è felice di essersela lasciata alle spalle e non rimpiange nulla. Di una cosa però è certo: per il futuro, non lascerà il suo sogno della cucina per il mondo dello spettacolo. Sfrutterà al massimo la visibilità che il programma gli ha dato, ma restando con i piedi per terra.

Cosa farà Luca Salatino dopo il GFVip

“Sono sincero, un po’ mi manca”, dice guardandosi alle spalle e ripensando ai giorni vissuti nel loft. “È un’esperienza molto forte al di là di quello che può sembrare da fuori”, ammette nel corso di un suo intervento su Instagram a Casa Chi. Tuttavia Salatino non ha alcuna intenzione di dedicarsi interamente al mondo della tv, ma di tornare alla sua professione. “Il mio sogno è la cucina, costruire una famiglia piano piano. A livello lavorativo, quello che avevo prima, ho adesso. Per me queste rimangono esperienze e basta, ti danno maggiore visibilità, ma quello che era il mio sogno lo è ancora”.

La nuova casa e i progetti di vita con Soraia

È con Soraia che Luca ha ripreso in mano i propri progetti di vita. La coppia ha deciso di dedicarsi al prendere casa. “Abbiamo preso casa a Como, stiamo facendo tutti i giri per i mobili, la cucina, il salone”. La cucina, naturalmente, sarà il punto forte della casa, dove Luca potrà dare sfogo alla sua creatività. “L’abbiamo organizzata insieme”, assicura. Ad oggi non esclude che Soraia possa entrare prossimamente nella Casa, magari per la prossima edizione. “Quello che vuole fare, lo rispetterò sempre ed è giusto che faccia le sue esperienze, come io faccio le mie”.