Luca Salatino al GFVip: “Prima di Soraia ho avuto 150, diciamo anche 200 donne”

A cura di Giulia Turco

Luca Salatino confida a George Ciupilan di avere una lunga esperienza con le donne alle spalle. Prima di fidanzarsi con Soraia, la ragazza che ha scelto al termine del suo percorso a Uomini e Donne, Luca ammette di essersi fatto una lunga “gavetta” in materia sentimentale. Proprio per questo oggi sa per certo che Soraia è l’amore della sua vita e con lei spera di poter costruire una famiglia.

Luca Salatino e la nostalgia di Soraia

“Mi manca troppo, giuro. Non vorrei ripeterlo ma è quello che sento, non ci posso fare nulla”, spiega Luca a George. Nel frattempo la Casa si sta godendo la festa organizzata per la serata. “Io nella mia vita sono stato con tante donne. Almeno 150, ma anche 200, però anche se son tante, quella giusta è una”, spiega da buon saggio al giovane Ciupilan. “Lo capisci quando arriva quella che ami davvero. Quando incontri la ragazza giusta tutto cambia. Per lei farei tutto. Quando stiamo insieme, un suo sorriso, un suo abbraccio, mi cambia tutto. Mi regala qualcosa che è indescrivibile. Per lei lascerei anche Roma, andrei ovunque”.

Luca e Soraia hanno appena festeggiato 5 mesi d'amore

"E sono 5 mesi di noi. Quanto manchi? Quante cose vorrei raccontarti e dirti? Ti amo", ha scritto Soraia su Instagram proprio pochi giorni prima, condividendo uno scatto insieme a Luca. Il loro amore è sbocciato nell'ambito del dating show di Maria De Filippi, dopo un primo tentativo per Salatino che si era presentato come corteggiatore di Roberta Giusti. Sul trono, ha conosciuto Soraia e da allora non si sono più lasciati, nonostante la distanza e alcune titubanze che hanno riguardato il primo periodo. Al momento la ragazza, che è originaria di Como, sta vivendo a Roma, probabilmente a casa di Luca, dove lo sostiene e segue attenta le dinamiche della Casa, pronta ad entrare qualora ce ne fosse bisogno.