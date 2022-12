Luca Salatino sbrocca anche a Natale al GFVip, ecco perché potrebbe uscire prima del previsto Nervi a fior di pelle per Luca Salatino che nella casa del GFVip ha trascorso un Natale in preda al nervosismo. Dalla lite con Edoardo Donnamaria fino a Oriana. Nella puntata di lunedì 26 dicembre, Signorini metterà i vip davanti ad una scelta: prolungare il loro contratto o lasciare la Casa.

A cura di Giulia Turco

Natale turbolento per Luca Salatino nella casa del Grande Fratello Vip. Il concorrente ha promesso a Signorini che non avrebbe più pianto nel corso del programma, ma a quanto pare la tensione è irrefrenabile da sfogare e così l’ex volto di Uomini e Donne durante i giorni di festa si lascia andare alla lite con alcuni compagni di loft.

Luca Salatino litiga con Oriana ed Edoardo Donnamaria

La tensione è arrivata alle stelle quando Oriana Marzoli ha iniziato a giocare con Luca Salatino, prendendolo in giro affettuosamente e chiamandolo “Soraio” per via del suo legame viscerale alla fidanza. Uno scherzo che all’ex tronista non è affatto piaciuto. “Non ti allargare”, ha minacciato Oriana, respingendo ogni tipo di contatto fisico quando lei ha provato ad abbracciarlo. “Non mi va proprio di litigare. Vedi di farti i ca**i tuoi. Dai, levati”, ha continuato. “Non ti avvicinare, fammi il favore”. Non solo. Salatino sembrasi sia profondamente offeso anche quando Edoardo Donnamaria, per scherzare, gli ha detto che suo padre assomiglia a Massimo Giletti. Anche in quel caso Salatino ha dimostrato di avere i nervi a fior di pelle.

Nessun pianto per la famiglia, lacrime solo per Soraia

In occasione del Natale i concorrenti hanno ricevuto alcuni videomessaggi di auguri da parte dei loro cari. Luca ha avuto modo di vedere la mamma e una lunga lista di amici e parenti. Nessuna lacrima, l’ex tronista ha pianto soltanto quando ha visto sullo schermo Soraia, che ha scosso in lui le crisi avute negli scorsi mesi. Quella di lunedì 26 dicembre, comunque, sarà una puntata cruciale per il GFVip. Signorini infatti metterà tutti i concorrenti davanti ad una scelta: prolungare il loro contratto col programma e restare nella casa fino a primavera, oppure lasciare definitivamente il gioco per le feste? Non è escluso che Salatino abbia in mente di abbandonare il soft proprio in questa occasione e di tornare da Soraia, che tuttavia lo ha sempre stimolato a restare fino alla fine.