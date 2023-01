Luca Onestini: “Un weekend con Nikita Pelizon o con Soleil Sorge? Preferisco uccidermi” Una battuta di Luca Onestini al Grande Fratello Vip chiarisce la scarsa considerazione dell’uomo nei confronti di Nikita Pelizon e Soleil Sorge: “Un weekend con una delle due? Preferisco uccidermi”.

A cura di Stefania Rocco

Luca Onestini sembra non essere intenzionato a recuperare i rapporti con Soleil Sorge e Nikita Pelizon, rispettivamente sua ex fidanzata (ritrovata al Grande Fratello Vip nel corso di uno scontro verbale che lo ha visto oggettivamente primeggiare e spingere in un angolo l’avversaria) e sua coinquilina nella Casa di Cinecittà. Dopo i trascorsi con le due donne, Luca appare non intenzionato a tornare sui suoi passi. A chiarirlo è stata una battuta che lo ha visto ammettere di non voler trascorrere tempo con nessuna delle due donne.

La battuta di Luca Onestini

Dopo avere chiuso con Nikita (accusata di avere tentato di metterlo in cattiva luce e di avere finto di essere stata illusa e poi abbandonata) e avere confermato di non avere alcuna intenzione di dividere il suo tempo con Solei, poche ore fa Onestini ha ribadito il concetto. “Se dovessi scegliere di fare un weekend con Nikita o con Soleil, chi sceglieresti?”, gli aveva chiesto Edoardo Tavassi. Ma Onestini non ha scelto nessuna delle due. Al contrario, ha palesato con evidente intenzione la volontà di mantenere le distanze: “Preferisco uccidermi, buttarmi dall’Everest”.

Il confronto con Soleil Sorge che aveva difeso Nikita Pelizon

Del resto, almeno al momento, Luca non sembra avere motivi per voler tornare sui suoi passi. Il rapporto con Nikita si è interrotto quando l’ex tronista di Uomini e Donne ha palesato il suo disinteresse nei confronti della coinquilina, considerata solo un’amica. A intervenire per difenderla, accusandolo di avere messo in piedi una strategia per approfittare della popolarità di Nikita (ma quale strategia prevederebbe l’inimicarsi la concorrente più amata dal pubblico a casa? Perché Onestini avrebbe dovuto puntare su una linea tanto fallimentare invece che approfittare dei sentimenti di Nikita per inventare un sentimento che gli avrebbe permesso di andare avanti nel gioco?) è stata la ex fidanzata Soleil Sorge che ha voluto con Luca un confronto in diretta al GF Vip salvo poi scusarsi con il pubblico per la “pessima pagina televisiva” dopo essere stata messa alle corde da Onestini, tanto da risultare incapace di pensare e mettere insieme argomentazioni valide che le permettessero almeno di pareggiare quel confronto conclusosi a favore dell’ex.