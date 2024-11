video suggerito

Luca, il bar più caro della Sardegna non è fortunato: vince solo 100 euro Ad Affari Tuoi del 24 novembre va in scena la partita sfortunata di Luca, "il bar più caro della Sardegna", che perde tutto e cambia un pacco da 15 mila euro con uno da 100 euro.

Nella puntata di domenica 24 novembre di Affari Tuoi è arrivato il momento della Sardegna. Si tratta di Luca meglio conosciuto anche come "il bar più caro della Sardegna" per il fatto di aver preso sempre pacchi rossi durante la sua partecipazione. La partita di Luca, realizzata insieme al fratello, si conferma "pesante" perché il Dottore è arrivato a offrigli persino 50mila euro per rinunciare al suo pacco.

Come ha giocato Luca, il bar più caro della Sardegna

I primi pacchi sono stati fortunati per Luca perché ha trovato subito pacchi blu o comune pacchi rossi minori. Dopo il primo giro equilibrato, il Dottore ha offerto un cambio. Il secondo giro ha visto andare via i 200 mila euro (nel pacco della Campania) e i 300 mila euro (nel pacco della Basilicata). A quel punto il Dottore invita Luca ad andare avanti da solo aprendo due pacchi e Luca si ritrova costretto a difendere 75 mila euro come pacco più alto. Purtroppo, nel pacco successivo ci sono proprio i 75 mila euro.

Il finale amaro per Luca

Luca insieme al fratello vanno a un finale al cardiopalma con l‘ultimo tiro della partita che è diviso tra i 100 euro, i 15 mila euro e i 50 mila euro. Scelgono l'11 Lombardia come ultimo pacco ed è quello che decreta la fine dei sogni: 50 mila euro vanno a questo punto in fumo. A questo punto, Luca rifiuta l'offerta della Regione Fortunata e gioca fino in fondo. Il Dottore ne approfitta e offre a Luca un altro cambio, l'ultimo possibile: il 3 contro il pacco numero 8. Luca ragione: "Il 3 è un 8 che non ce l'ha fatta". Il cambio si concretizza: "Ho sempre detto che non l'avrei cambiato e lo cambio". Purtroppo, però, Luca fa una scelta sbagliata e il Dottore questa volta è stato più che luciferino spingendo il giovane della Sardegna, e suo fratello, verso l'abisso. Tornano nella loro isola con soli 100 euro in gettoni d'oro.