Affari Tuoi, Stefano De Martino si autoinvita al matrimonio dei concorrenti: "La busta però la fa il Dottore" Nella puntata di Affari Tuoi di martedì 12 novembre hanno giocato Luca e Carmen, futuri sposi. Nel corso della partita Stefano De Martino e il Dottore si autoinvitano al matrimonio. La coppia torna a casa con 50mila euro.

Nella puntata di Affari Tuoi di martedì 12 novembre gioca Luca dall'Abruzzo con il pacco numero 18. Ad accompagnarlo c'è la sua fidanzata e futura moglie Carmen, con cui sta insieme da 15 anni. La coppia torna a casa con 50mila euro offerti dal Dottore.

La partita di Luca e Carmen

Il primo tiro della serata è di Carmen e il pacco che sceglie è un blu contenente solo 500 euro. Anche il suo secondo tiro è fortunato, il pacco della Liguria ha solo 1 euro all'interno. "Non me la sento di tirare, lascerei fare ancora a Carmen sfruttando l'onda positiva" confessa Luca. La terza volta, però, le cose non vanno come sperato e vanno via 100mila euro. Nel corso della prima telefonata con il Dottore, Pasquale Romano dà al conduttore alcune informazioni sul matrimonio dei concorrenti: "Si sposano il 22 agosto 2025, con 200 invitati. Anzi, 201". De Martino spiega: "Mi sa che si è autoinvitato, vabbè facciamo 202. Però se vengo la busta me la faccio dare dal Dottore". La partita va per il meglio, con più pacchi rossi che blu in gioco. I due concorrenti rifiutano l'offerta da 40mila e 45mila euro, scherzando sui costi delle nozze: "Abbiamo bisogno di cifre più alte". Poco dopo, però vanno via i 300mila e i 5omila euro.

Il finale di Luca e Carmen

Dopo aver tritato l'assegno da 30mila euro, la partita si avvia verso le battute finali. Rimangono ancora 200mila, 75mila e 15mila euro. Neanche l'offerta da 35mila euro li convince, i due tritano l'assegno e continuano a giocare. Gli ultimi due pacchi in gioco contengono 200mila euro e 10 euro. L'ultima offerta del Dottore è di 50mila euro. "Sono convinto di avere 200mila euro nel mio pacco ma è difficile dire di no a questa cifra, accetto" dice Luca dopo averci riflettuto a lungo. Una scelta saggia dato che nel loro pacco c'erano solo dieci euro.