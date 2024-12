Affari Tuoi dell’11 dicembre, la partita di Osvaldo “non Bevilacqua”: ecco quanto ha vinto

video suggerito

Nella puntata di Affari Tuoi andata in onda mercoledì 11 dicembre ha giocato Osvaldo detto "Non Bevilacqua" del Trentino Alto Adige. Osvaldo ha lavorato sin dall'età di 14 anni nel settore degli alimentari e ora è in pensione. Ha due figli, Nicole e Mirko, e due nipotini, e poi ha sposato in seconde nozze la madre di Chiara, la sua figliastra. Osvaldo gioca proprio con lei. Il pacco pescato è il numero 17, che spesso è considerato un numero porta sfortuna.

Le offerte del Dottore: il cambio pacco è fortunato

La prima offerta del Dottore è di 39mila euro. La coppia rifiuta l'offerta e prosegue. La seconda offerta è un cambio che Osvaldo accetta. Via il 17 per l'11 della Basilicata. Osvaldo spiega: "L'11 è la data di nascita di mia moglie e lei mi ha salvato la vita. Per me, mia moglie è tutto e io ci conto". Osvaldo svela proprio il 17 e ha fatto il colpaccio: perché nel pacco che ha lasciato c'erano i 5 euro (il biglietto della Lotteria). A questo punto, Stefano fa notare: "Io non vorrei essere nei panni del dottore questa sera".

Il pacco successivo è un rosso, però basso: 10 mila euro. Il pacco successivo ancora addirittura elimina i 100 euro. La terza offerta del Dottore vale 50 mila euro, ma i pacchi fuori sono tutti rossi e resta solo un pacco blu, lo zero. A fronte di un solo tiro, la coppia decide di andare avanti. Nel pacco scelto, vanno via 30 mila euro. Restano i 50 mila, i 75 mila, i 200 mila e i 300 mila euro. La quarta offerta del Dottore resta sui 50 mila euro. Chiara consiglia a Osvaldo di andare avanti. Nel primo pacco ci sono i 75 mila euro, ma nel secondo finalmente spunta lo zero. Campane in festa e balletto: sono soldi sicuri.

Il finale: obiettivo 300 mila euro

L'offerta del Dottore, a questo punto, sale a 65 mila euro ma la coppia continua ad andare avanti. Nel primo tiro trova i 50 mila euro, nel secondo tiro vanno via i 300 mila euro. Restano a questo punto i 5 mila, i 20 mila e i 200 mila euro. La nuova offerta del Dottore è di 50 mila euro.

Osvaldo e Chiara hanno accettato a questo punto l'offerta. Ma nella finale i pacchi restano due: i 5 mila e i 200 mila euro. La fortuna lo aveva baciato, perché nel pacco c'erano 200 mila euro.