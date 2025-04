video suggerito

Luca Bizzarri affonda l'Isola dei Famosi: "Il cast? Gente che aspetto sulla riva del fiume" Il comico genovese non risparmia frecciate al reality di Canale 5, prendendo di mira i concorrenti di quest'edizione con il suo sarcasmo.

Sono stati annunciati i primi 12 concorrenti dell'Isola dei Famosi e Luca Bizzarri non le ha mandate a dire. "Guardo il cast dell'Isola e, per la prima volta in vita mia, mi sento sulla riva del fiume. Ed ecco i primi due", ha scritto Bizzarri sul suo profilo X, scatenando immediatamente diverse reazioni sul suo profilo. La stoccata di Bizzarri arriva in un momento particolarmente delicato per il programma di Canale 5, che dopo aver registrato ascolti sotto le aspettative nella gestione di Vladimir Luxuria, vuole cercare conferme nella nuova gestione con la conduzione della giornalista Veronica Gentili.

La battuta tagliente

Il riferimento è chiarissimo e tagliente: il comico paragona i concorrenti del reality a cadaveri che galleggiano nel fiume, riprendendo il noto proverbio cinese "Se ti siedi sulla riva del fiume, prima o poi vedrai passare il cadavere del tuo nemico". Un modo elegante quanto feroce per definire i partecipanti come "morti di fama" o personaggi ormai al capolinea della loro carriera.

Chi sono i 12 concorrenti dell'Isola dei Famosi?

Tra i 12 concorrenti che, per adesso, sono confermati alla prossima Isola dei Famosi, che sarà condotta da Veronica Gentili, ci sono: Chiara Balistreri, Loredana Cannata, Angelo Famao, Antonella Mosetti, Cristina Plevani, Teresanna Pugliese, Omar Fantini, Mirko Frezza, Camila Giorgi, Patrizia Rossetti, Nunzio Stancampiano, Paolo Vallesi. Ma tra i naufraghi non ancora confermati c'è anche un nome che potrebbe aver spinto Luca Bizzarri al tweet in questione. Parliamo di Mario Adinolfi, con cui proprio il comico genovese ha avuto (e ha tuttora) divergenze di vedute. Tra gli altri nomi non ancora confermati, ma che sembrano a un passo dalla firma per la prossima edizione del reality, c'è anche quello di Dino Giarrusso, ex iena ed ex politico.