L’ospite resta in mutante in diretta su La 7, l’incidente durante il collegamento ad Omnibus Anni di pandemia insegnano che anche anche i collegamenti da casa non devono lasciarci impreparati. Eppure succede che durante la diretta con il talk di attualità di La 7, all’ospite cade inavvertitamente la webcam rivelando che è comodamente seduto sul divano, senza pantaloni.

A cura di Giulia Turco

Un piccolo incidente della domenica mattina. È successo ad Omnibus, il programma di attualità in onda su La 7, che durante la diretta di domenica 16 ottobre ha ospitato l’intervento di Chicco Testa, rimasto letteralmente in mutande durante il collegamento da casa.

L'ospite resta senza pantaloni in diretta su La 7

Lo studio di Ominus si è collegato in diretta con Chicco Testa, dirigente di Bergamo e presidente di Assoambiente, per un intervento sull’aumento del prezzo del gas europeo in seguito alla guerra in Ucraina. Un tema che riguarda milioni di persone alle prese con il caro bollette, che allarma le case degli italiani in particolare con l’arrivo dell’inverno. Ecco allora che durante l’intervento di Testa, cade inavvertitamente la webcam che il dirigente aveva posizionato di fronte a sé e le immagini rivelano che il presidente di Assoambiente si era accomodato sul divano di casa, senza pantaloni. La regia stacca la diretta dal collegamento, la giornalista Flavia Fratello interviene: “Beh, che succede?”. L’ospite se la cava con un imbarazzato “Osteria!”, mentre il video ha inevitabilmente suscitato l’ironia sui social.

Chi è l'ospite vittima del piccolo incidente ad Omnibus

Originario di Bergamo, 70 anni, Chicco Testa è stato proprio di recente nominato come nuovo presidente di Assoambiente, l'associazione che rappresenta le imprese di igiene urbana, riciclo, recupero e smaltimento rifiuti. La carica del dirigente, che resterà al vertice dell'azienda per i prossimi due anni, poteva sicuramente iniziare meglio dal punto di vista mediatico. D'altronde, com'è stato sottolineato anche dagli utenti sui social, il presidente è stato intercettato di domenica mattina, durante un momento di relax casalingo che, probabilmente, non pensava sarebbe stato interrotto dal collegamento in tv. Glielo si perdonerà.