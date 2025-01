video suggerito

Lorenzo Spolverato sbugiarda Luca Calvani al GF: "Ti sei avvicinato a Helena perché te l'hanno suggerito dall'esterno" Nella puntata del 13 gennaio, Jessica Morlacchi aveva accusato Luca Calvani di essersi avvicinato a Helena Prestes per pura strategia. Una mossa studiata e suggeritagli da Enzo Paolo Turchi, come sostenuto anche da Lorenzo Spolverato: "Ti ha dato un bigliettino durante le coreografie, come facciamo a sapere si trattasse solo di ballo?".

A cura di Sara Leombruno

Una volta uscite Helena Prestes e Jessica Morlacchi dal Grande Fratello, il controllo della Casa è rimasto nelle mani di Luca Calvani e Lorenzo Spolverato. Tra i due non scorre buon sangue, come si è visto anche nel corso della puntata di lunedì 13 gennaio, quando Lorenzo ha chiaramente detto che avrebbe avuto piacere a vedere eliminato l'attore. Tutti e due si stanno dando da fare per allacciare alleanze, amicizie di nascosto l'uno dall'altro e la rivalità si è inasprita dopo che Calvani si è avvicinato molto a Helena Prestes. Il loro legame, secondo Spolverato, però, sarebbe solo frutto di strategia: "Enzo Paolo ti ha suggerito di avvicinarti a lei, l'ha detto Jessica", le parole del modello.

Tutto è successo al termine della puntata dello scorso lunedì, durante la quale Jessica Morlacchi è tornata nella Casa nelle vesti di ospite. Dopo il confronto tra lei e Luca, durante il quale l'ha accusato di averla illusa di provare un interesse verso di lei che andasse oltre l'amicizia, Lorenzo ha provocato l’attore a sostegno di quanto detto da Morlacchi, ritenendo che le avesse girato le spalle per schierarsi dalla parte di Helena. La mossa, a detta di Jessica, sarebbe stata frutto di pura strategia. Un'opinione condivisa da Lorenzo: "Jessica ha insinuato che Enzo Paolo ti abbia suggerito di avvicinarti ad Helena. Tu dici di no – ha detto, rivolgendosi a Calvani – però nella clip si è visto che Enzo Paolo ti faceva leggere qualcosa in un bigliettino. Eravate soli, come possiamo sapere che ti stava parlando solo di coreografie?".

Luca ha deciso di ignorare le accuse di Calvani, rilanciando a sua volta la provocazione: "Senti, pensa quello che vuoi. Pensa alle tue cose non chiarite, come chi è il guru della moda", ha detto, riferendosi al suo presunto flirt avuto con un guru della moda, che dovrebbe essere tra gli ospiti della puntata di domani, giovedì 16 gennaio. Dura la controreplica di Spolverato: “Ho lavorato per brand importanti, ma non ho mai frequentato guru della moda. Giorgio Armani? Ma no figurati, ha ben altro a cui pensare".