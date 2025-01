video suggerito

Luca Calvani su Helena Prestes dopo l’eliminazione al GF: “Sta bene, l’ho sentito stamattina”, ma la regia censura Parlando con Javier Martinez, Luca Calvani avrebbe detto di aver sentito Helena Prestes dopo la sua eliminazione. “L’ho sentito stamattina, sta bene”, le parole dell’attore, prima che la regia intervenisse e silenziasse l’audio della conversazione. Il filmato è diventato virale su X, anche se c’è chi ipotizza che si sia trattato di un commento fatto con ironia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Sara Leombruno

L'eliminazione di Helena Prestes ha spostato gli equilibri nella casa del Grande Fratello. Arrivata allo scontro diretto contro Shaila Gatta, la modella brasiliana ha dovuto lasciare la casa dopo settimane di polemiche. Prestes, infatti, era andata al televoto d'ufficio insieme a Ilaria Galassi, a causa degli scontri con lei e con Jessica Morlacchi, che aveva invece scelto di abbandonare spontaneamente il gioco. Luca Calvani, però, nelle ultime ore ha fatto delle dichiarazioni che non sono passate inosservate e, parlando con Javier Martinez, avrebbe detto di aver sentito che sta bene anche dopo che lei ha lasciato la Casa.

Poco dopo essersi svegliato, Luca Calvani si è rivolto a Javier Martinez. I due erano tra quelli che in Casa avevano un rapporto più stresso con Helena Prestes, tanto che l'attore gli ha chiesto: "Come stai?", riferendosi probabilmente al fatto che l'amica fosse stata eliminata. "Bene, dopo parliamo un pochino", la risposta del ragazzo. Altrettanto serena la reazione di Calvani, che aggiunge: "Helena sta bene, l'ho sentito stamattina". Un'informazione a cui Martinez non risponde con stupore. A quel punto, però, la regia silenzia il prosieguo della conversazione, nella quale presumibilmente Calvani stava aggiungendo altri dettagli sulle condizioni della modella. "Era un pochino…", ha fatto a tempo a dire, prima che l'audio venisse eliminato.

La cosa non è sfuggita agli spettatori più attenti e su X sono cominciati a circolare video che riprendono lo spezzone di conversazione. C'è chi si domanda come sia possibile che i concorrenti riescano a sentire le persone eliminate. "Possono anche chiamare i parenti?", uno dei commenti a supporto del filmato, diventato virale nelle ultime ore. C'è chi però sottolinea l'eventualità che Calvani potesse essere ironico. In questo caso, però, risulterebbe strana la decisione della regia di censurare l'audio.

Le polemiche sul televoto truccato

Non è la prima polemica che nasce dopo l'eliminazione di Helena Prestes. Nelle scorse ore, infatti, c'è chi aveva gridato al televoto truccato visto che, sul file caricato sul sito ufficiale con le percentuali di voto, c'era un errore che poi è stato corretto. Fanpage.it ha appreso da fonti vicine al Grande Fratello qual è la verità che si nasconde dietro il documento, che avrebbe riportato due diciture diverse: chi vuoi salvare? in una prima versione e chi vuoi eliminare? in quella definitiva. In realtà, la persona incaricata di pubblicare i risultati ha caricato erroneamente il file di una precedente votazione che aveva come impostazione del televoto la domanda Chi vuoi salvare? e ha compilato in maniera incompleta le percentuali.