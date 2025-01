video suggerito

Televoto truccato al Grande Fratello? La verità sul documento con i dati e le percentuali: qual è stato l’errore commesso Fanpage.it apprende da fonti vicine al Grande Fratello qual è la verità che si nasconde dietro il documento caricato sul sito ufficiale che avrebbe riportato due diciture diverse: chi vuoi salvare? in una prima versione e chi vuoi eliminare? in quella definitiva. Cosa è successo dietro le quinte e qual è stato l’errore che ha poi condotto alla denuncia del presunto complotto contro Helena Prestes e addirittura a un appello al Codacons. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Fanpage.it apprende da fonti vicine al Grande Fratello qual è la verità che si nasconde dietro il documento caricato sul sito ufficiale che avrebbe riportato due diciture diverse: chi vuoi salvare? in una prima versione e chi vuoi eliminare? in quella definitiva. Cosa è successo dietro le quinte e qual è stato l'errore che ha poi condotto alla denuncia del presunto complotto contro Helena Prestes e addirittura a un appello al Codacons.

Le due versioni del documento: "L'errore è stato umano"

Il nodo della questione risiede nelle due versioni del medesimo documento fornite sul sito ufficiale del Grande Fratello a chiusura televoto. Da prassi, il GF comunica con dati e percentuali l'esito del televoto e ne convalida la correttezza nell'esito, che in questo caso aveva portato all'eliminazione di Helena Prestes e al salvataggio di Shaila Gatta. Fanpage.it apprende da fonti vicine al noto reality show che l'errore è stato umano, ovvero la persona incaricata di pubblicare i risultati ha caricato erroneamente il file di una precedente votazione che aveva come impostazione del televoto la domanda Chi vuoi salvare? (invece di aggiornarla al Chi vuoi eliminare?) e ha compilato in maniera incompleta le percentuali. Non c'è altro da sospettare se non una perdonabile svista in un momento molto concitato, che ha condotto all'ipotesi di complotto soprattutto per la mole di voti pervenuta (ben 3milioni 600mila).

La validità del televoto e la conferma dell'eliminazione di Helena

Sta di fatto che la domanda lanciata nel televoto di lancio di mercoledì scorso, e poi portata avanti tutta la settima, era corretta, nella versione poi fornita su tutti i canali ufficiali e cioè Chi vuoi eliminare? Motivo per il quale la validità delle votazioni è indubbia e il risultato esente da contestazioni.

La concorrente Helena Prestes resta l'eliminata della settimana con buona pace delle fandom che avrebbero voluto un finale diverso e nemmeno unico. Nelle ultime ore, infatti, abbiamo ricevuto in redazione diverse mail che segnalavano la petizione Mantenere Helena Prestes come ospite in casa al Grande Fratello, che adduce come motivazione: "Crediamo fermamente che la sua presenza nel programma sia di grande impatto e arricchimento per tutti . Pur rispettando il giudizio del pubblico , molti telespettatori da tutto il mondo non hanno avuto possibilità di esprimere il loro voto e il loro appoggio". Che non si dica che il pubblico non è partecipativo.