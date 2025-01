video suggerito

Lorenzo accusa Helena di averlo aggredito al GF, poco prima aveva detto a Shaila: "Cambio gioco per buttarla fuori"

A cura di Sara Leombruno

La convivenza tra Helena Prestes e Lorenzo Spolverato si fa sempre più complicata al Grande Fratello. Nelle ultime ore, i due sono stati protagonisti di uno scontro acceso nella Casa, durante il quale, come raccontato da Alfonso D'Apice a Javier Martinez, sarebbero arrivati a discutere a toni alti e a distanza ravvicinata. "Sei una maleducata, sono stato aggredito, mi siete testimoni", ha urlato il modello. Qualche ora prima aveva confessato a Shaila Gatta la sua strategia per eliminare l'inquilina: "Io cambio gioco con lei per buttarla fuori. Perché lei non si deve mettere mai contro di me, mai".

Lo scontro tra Helena Prestes e Lorenzo Spolverato

Tutto è cominciato dopo che Lorenzo avrebbe sbattuto la porta del bagno, così da svegliare Helena, che stava riposando. "Lui ha chiuso la porta del bagno con forza, come sempre, per provocare gli altri. Maleducata un caz*o. L'ha chiusa con forza mentre una persona sta dormendo, lo fa apposta, gli ho detto di non farlo", ha spiegato la brasiliana. Una volta uscito dal bagno, il modello le ha dato della maleducata, invitando Alfonso D'Apice a confermare quanto stava succedendo: "Sono stato aggredito, voi mi siete testimoni".

Tutto è avvenuto sotto gli occhi degli inquilini, che hanno cercato di far calmare i diretti interessati, invitandoli a discutere con toni più pacati, così come aveva suggerito di fare Alfonso Signorini dopo gli scontri accesi tra Jessica, Ilaria e Helena di qualche settimana fa.

La strategia di Lorenzo Spolverato per far eliminare Helena

Negli ultimi giorni Lorenzo si era detto particolarmente insofferente alla presenza di Helena nella casa. Secondo lui, la decisione di farla rientrare anche dopo esser stata eliminata è stata ingiusta. Due giorni fa, però, parlando con Shaila Gatta le ha detto che se Prestes non dovesse essere eliminata nella puntata di giovedì, lui cambierà strategia per tentare di buttarla fuori: “Adesso sono in pausa su certe cose, aspetto e osservo e poi vedrò cosa fare. Io aspetto giovedì, ma se giovedì non esce io cambio gioco con lei per buttarla fuori. Perché lei non si deve mettere mai contro di me, mai! E poi se resta mi escono fuori persone con cui mi fa piacere passare il tempo. Quindi adesso aspetto di vedere cosa accade giovedì". Lorenzo punterebbe a farle perdere il controllo: "Aspetta che ci sia un po' di alcool in più, quella sbotta", gli ha suggerito la napoletana. "Non vedo l'ora", la risposta del modello.