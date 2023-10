Lorenzo Licitra: “A X Factor fu montato un caso su me e i Maneskin, mi ha fatto molto male” L’artista, vincitore del talent nel 2017, ha parlato della sua nuova avventura a Tale e Quale Show, senza dimenticare le conseguenze inattese della sua vittoria a scapito dei Maneskin, che alimentò una certa ostilità nei suoi confronti: “L’accanimento degli haters non è stato bello da subire”.

A cura di Andrea Parrella

Con il percorso a Tale e Quale Show, Lorenzo Licitra tenta di dare un'accelerata alla sua carriera, a distanza di quasi sei anni dalla vittoria a X Factor del 2017. L'artista, che si era imposto nell'edizione che aveva visto arrivare al secondo posto i Maneskin, dei quali ha parlato in un'intervista a "Da noi… a ruota libera", ospite di Francesca Fialdini: "E' vero, ci aspettavamo tutti una loro vittoria, anche io stesso poco prima che Alessandro (Cattelan, ndr) annunciasse il vincitore. In realtà poi il pubblico ha preferito me e lì è stato montato un caso, anche giornalistico che mi ha fatto molto male".

La polemica sul secondo posto dei Maneskin a X Factor

Lo stesso Damiano David, di recente, aveva parlato nel podcast BSMT della vicenda, dicendosi dispiaciuto del fatto che il successo dei Maneskin abbia involontariamente penalizzato Licitra: "La polemica sul nostro secondo posto a X Factor? E' finita sulle spalle di un'altra persona. Mi dispiace tantissimo perché lo hanno massacrato senza che avesse nessun tipo di colpa… è una persona di una dolcezza incredibile". Parole alle quali Licitra ha risposto così: “L’accanimento degli haters non è stato bello da subire, ma mi è servito per cercare quella giusta energia, mi ha spronato a trovare la mia strada". Per poi aggiungere: “Damiano è molto carino, tra noi c’è una grandissima amicizia”.

Il nuovo percorso a Tale e Quale Show

Un racconto giornalistico e delle polemiche che lo ha probabilmente penalizzato nel corso degli anni, rendendo più difficile il percorso di carriera in un ambito che è di per sé già molto complesso. Di questa nuova esperienza di Tale e Quale Show Licitra sta provando a prendere il meglio: "Ho detto di sì a Carlo Conti. Sono tornato. Avevo bisogno di leggerezza, di cantare e divertirmi col sorriso”.