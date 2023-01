LOL 3 dal 9 marzo su Prime Video, Maccio Capatonda special guest della terza stagione Da giovedì 9 marzo saranno disponibili i primi quattro episodi della terza stagione del comedy show di Amazon. Gli ultimi due episodi conclusivi arriveranno pochi giorni dopo.

A cura di Andrea Parrella

Arriverà il 9 marzo su Prime Video la terza stagione di LOL – Chi ride è fuori. Lo show in cui un gruppo di comici si sfida a non ridere tornerà con la rinnovata conduzione di Fedez e Frank Matano, con una novità annunciata proprio nel video pubblicato sui canali social della piattaforma. Novità di questa edizione, il ritorno di Maccio Capatonda nel ruolo di special guest, dopo essere stato il vincitore della seconda edizione del programma. Spetterà a lui fare incursioni provare a far ridere i concorrenti di questa edizione del programma, un ruolo simile a quello che lo scorso anno era toccato a Lillo, tra i volti di punta a sorpresa della prima edizione di LOL.

Il 9 marzo le prime quattro puntate

Il 9 marzo arriva quindi la terza edizione di LOL, dopo l'enorme successo ottenuto dalle prime due stagioni, la prima con il vincitore Ciro Priello, la seconda con Maccio Capatonda che aveva appunto trionfato. Il cast della terza edizione di LOL è stato confermato alcune settimane fa. Questi i nomi dei concorrenti della prossima edizione: Herbert Ballerina, Fabio Balsamo, Luca Bizzarri, Cristiano Caccamo, Paolo Cevoli, Marta Filippi, Nino Frassica, Paolo Kessisoglu, Brenda Lodigiani e Marina Massironi. I concorrenti proveranno a rimanere seri per sei ore consecutive, cercando contemporaneamente, di far ridere i loro avversari per aggiudicarsi un premio finale di 100.000 euro a favore di un ente benefico scelto dal vincitore.

LOL 3, quanti episodi ci sono nella terza stagione

La terza stagione di LOL conta sei episodi. Il comedy show, registrato nelle settimane precedenti alla pubblicazione, sarà disponibile si Prime Video in oltre 240 Paesi e territori nel mondo. Dopo l'uscita dei primi quattro episodi il 9 marzo, gli ultimi due saranno disponibili a partire dal 16 marzo sulla piattaforma streaming di Amazon.