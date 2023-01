Only Murders in the Building 3, nel cast della terza stagione anche Meryl Streep Selena Gomez annuncio l’ingresso nel cast della pluripremiata attrice con un video pubblicato sui social.

A cura di Andrea Parrella

Ci sono ottime notizie per i fan di Only Murders in the building. La serie, prodotta da Hulu ma distribuita in Italia da Disney +, non tornerà solo per una terza stagione, notizia che era stata già annunciata diverse settimane fa, ma in questo nuovo capitolo della serie ci sarà un'aggiunta affatto irrilevante al cast: Meryl Streep. L'attrice si aggiunge al gruppo di interpreti che darà vita alla terza stagione della serie e l’annuncio è arrivato tramite la co-protagonista Selena Gomez, che ha pubblicato un video su Instagram.

Si vede l'attrice presentare i componenti storici del cast, annunciando il ritorno della banda, prima di vedere Meryl Streep emergere da dietro a un divano alle loro spalle. Non è ancora noto se la celebre attrice premio Oscar parteciperà a Only Murders in the Building come guest star, quindi con una singola apparizione, o con un ruolo più regolare che le permetta di entrare definitivamente nel cast. Fatto sta che per Streep non si tratta, ovviamente, del primo lavoro con le serie Tv, visto che la pluripremiata attrice nella sua lunghissima carriera ha vinto ben tre premi Emmy: tra le serie e miniserie più note a cui ha partecipato nel corso degli anni si ricordano certamente Holocaust, datata 1978, Angels in America che risale al 2003 e Big Little Lies 2.

Nella terza stagione di Only Murders in the Building ritroveremo il cast al completo delle prime due stagioni: Charles-Haden Savage interpretato da Steve Martin, Oliver Putnam da Martin Short e Selena Gomez che rimetterà i panni di Mabel Mora. I tre sono impegnati nella ricerca dell'assassino di Ben Glenroy (Paul Rudd), morto nel finale della seconda stagione cadendo da un palco mentre si esibiva a Broadway. Nel cast di Only Murders in the building, co-creata da Steve Martin e John Hoffman, ci saranno anche Tina Fey e Jesse Williams.