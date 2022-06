L’Isola dei Famosi fa 2.5 milioni di spettatori, Made in Sud chiude con 938mila spettatori Buoni ascolti per l’Isola dei Famosi, Made in Sud chiude al 6.4%. Ottimo esordio di Massimiliano Ossini e Maria Soave a UnoMattina Estate.

La ventiduesima puntata dell'Isola dei Famosi, in onda lunedì 6 giugno 2022, è stata vista da quasi 2.5 milioni di spettatori. Ormai il programma viaggia forte su medie consolidate: lo share è al 20.5%. Numeri forti che tuttavia non bastano a vincere a pieno la serata, che è in coabitazione con il film di Rai1 A casa tutti bene. Valori assoluti più alti per il film, share più basso in virtù della fine anticipata rispetto a Mediaset. L'ultima puntata di Made in Sud ha interessato 938.000 spettatori per il 6.4% di share. Il programma è calato drasticamente e, semplicemente, non ha funzionato quest'anno.

Gli ascolti tv del 7 giugno 2022

Nel dettaglio, la serata di lunedì 6 giugno 2022 è stata interessata dal film di Rai1 A casa tutti bene che ha conquistato 2.674.000 spettatori netti pari al 15.8%. Su Canale 5 L’Isola dei Famosi 16 ha invece interessato 2.461.000 spettatori pari al 20.5% di share. Il terzo programma più visto è Report su Rai3: 1.548.000 spettatori netti pari ad uno share dell’8.9%. Chicago Pd, ottava stagione in onda su Italia1, rappresenta la scelta di 1.232.000 spettatori netti per il 7.6% di share.

Gli ascolti tv sulle altre reti

L'ultima puntata di Made in Sud è stata vista da 938.000 spettatori netti per il 6.4% di share. Su Rete4 Quarta Repubblica registra 715.000 spettatori con il 5.2% di share. Su La7 la seconda stagione di Yellowstone ha conquistato 276.000 spettatori con uno share dell’1.8%. Su Tv8 la prima stagione di Gomorra – La Serie si è fatto seguire da 353.000 spettatori con il 2%. A Testa Alta, in onda sul Nove fresco di nuovo logo Warner Bros Discovery, è stato visto da 281.000 spettatori con l’1.9% di share.

La nuova tv del mattino

Il debutto di Uno Mattina Estate con Massimiliano Ossini e Maria Soave è stato ottimo: 18.5% di share con 775.000 spettatori. Rispetto all'ultimo giorno della programmazione precedente, ovvero venerdì 3 giugno, il programma cresce del 3.83% rispetto a Uno Mattina e del 4.86% rispetto a Storie Italiane. Su Canale 5, Mattino Cinque News fa registrare 679.000 spettatori con il 17.3%, nella prima parte, e 677.000 spettatori con il 18.2%.