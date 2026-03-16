L’imbarazzo di Martina Miliddi ad Affari Tuoi: la coreografia termina ma il pubblico non la applaude

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Momento di imbarazzo nello studio di Affari Tuoi durante la puntata del 16 marzo condotta da Stefano De Martino. Protagonista involontaria della scena è stata la ballerina Martina Miliddi, new entry del programma e protagonista del "pacco ballerina". Al termine della consueta coreografia, la musica si è interrotta e Martina si è fermata senza che il pubblico se ne accorgesse. In studio sono trascorsi alcuni secondi di silenzio, con gli spettatori rimasti fermi senza applaudire, convinti che la performance non fosse ancora finita. Resasi conto della situazione, Martina Miliddi si è guardata intorno e ha iniziato a ridere imbarazzata. A intervenire in suo soccorso è stato il conduttore che è andato a prenderla al centro dello studio, le ha fatto un baciamano e l’ha poi accompagnata al suo posto.

La partita di Leila ad Affari Tuoi

La puntata di oggi di Affari Tuoi ha visto protagonista Leila, concorrente che rappresentava il Friuli Venezia Giulia. Ha 39 anni, una figlia di 7 anni che si chiama Lavinia e nella vita fa la visurista. In studio ha giocato insieme al fratello. Leila ha pescato il pacco numero 10, che nei tarocchi rappresenta la Ruota della Fortuna. Su questa interpretazione Stefano De Martino ha scherzato facendo partire la sigla del suo diretto competitor televisivo, il dirimpettaio Gerry Scotti.

Al primo tentativo Leila trova il pacco "Gennarino" e conquista il jackpot speciale da 3mila euro. Col secondo tiro, però, vengono eliminati i 200mila euro e, poco dopo, anche il pacco da 100mila euro. Il tiro successivo elimina il pacco nero con 15mila euro e arriva così la prima telefonata del dottore che offre 25mila euro, ma Leila rifiuta. Subito dopo elimina il pacco da 75mila euro, ma il tiro successivo è più fortunato perché fa uscire quello da 1 euro. Arriva una nuova offerta del dottore, che sale a 35mila euro, ma anche questa viene rifiutata. Poco dopo vengono eliminati i 15mila euro.

Leila dal Friuli Venezia Giulia vince 50mila euro

La partita però subisce una svolta negativa quando Leila trova ed elimina da 300mila euro. A quel punto restano in gioco tra i rossi solo i 20mila e i 50mila euro. Il tiro successivo elimina i 20mila euro e poi i 50 euro. La partita arriva così al momento decisivo con due soli pacchi possibili: quello da 10 euro e quello da 50mila euro. Nell’ultima telefonata il dottore propone un cambio, ma Leila decide di rifiutare. Una scelta che si rivela vincente: nel suo pacco c’erano proprio i 50mila euro, cifra che la concorrente porta a casa.