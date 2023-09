L’ex velina Ludovica Frasca a Pomeriggio 5: “Derubata nella mia casa a Milano, è stato traumatico” Ludovica Frasca a Pomeriggio Cinque, ieri pomeriggio, ha raccontato di essere stata derubata nella sua abitazione a Milano lo scorso luglio: i ladri sono entrati mentre lei era in giro, “è stato traumatico per me”.

A cura di Gaia Martino

L'ex velina di Striscia La Notizia Ludovica Frasca ieri, mercoledì 6 settembre, era nello studio di Pomeriggio Cinque per raccontare uno spiacevole episodio di cui è stata vittima lo scorso luglio. Il volto televisivo ha raccontato di aver subito una rapina a Milano: i ladri sono entrati in casa sua, "è stato traumatico per me".

Il racconto a Pomeriggio 5

Ludovica Frasca a Pomeriggio Cinque ha raccontato di essere stata vittima di furto lo scorso luglio, a Milano. I ladri sono entrati nella sua abitazione mentre lei era fuori con un'amica: "Era un sabato pomeriggio, il 15 luglio, Milano d'estate inizia a svuotarsi. Ero stanca e decisi di andare a prendere un caffè con un'amica. Sono stata fuori casa 45 minuti. Rientrata in casa mi sono resa conto che c'era qualcosa fuori posto, io sono molto ordinata. Mi sono accorta che erano entrati in casa, una casa nella quale è anche difficile entrare. Eppure loro (i ladri, ndr) ci sono riusciti. È stato traumatico per me" ha raccontato dallo studio di Myrta Merlino. "Mi sono arrabbiata. Dopo un giorno dal furto ho aperto un dibattito sui social, non riguardava solo il mio furto ma la sicurezza in generale. Se ne sentono di ogni, ogni giorno" ha continuato prima che la padrona di casa parlasse degli esempi analoghi capitati ai suoi colleghi.

La rabbia di Ludovica Frasca

Già lo scorso luglio Ludovica Frasca raccontò l'episodio attraverso il suo profilo social. Si disse arrabbiata perché non si sentiva più sicura nella città nella quale vive: "Milano è la città più insicura d'Italia. Grazie a tutte le autorità (Sindaco Sala, prefettura e questura) per averci fatto sprofondare nell'insicurezza". In una storia successiva, poi, si rivolse ai falchi della polizia dicendo: "Grazie ai falchi della polizia di Stato di Milano. Loro sì che danno sicurezza".