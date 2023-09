The Equalizer 3, il film ambientato in Costiera Amalfitana va bene negli Usa, molto meno in Italia Il terzo capitolo della saga con Denzel Washington piace molto agli americani ma è timido in Italia dove Oppenheimer spadroneggia. In classifica c’è sempre Barbie con 30 milioni di euro incassati complessivamente.

Il terzo capitolo della saga The Equalizer ha debuttato con grande successo negli Stati Uniti. The Equalizer 3 – Senza Tregua con Denzel Washington è riuscito a esordire con più di 13 milioni di dollari nel weekend del tradizionale Labor Day, la festa dei lavoratori americana che si celebra il 4 settembre. Se mettiamo anche i quasi 4 milioni di dollari incassati all'uscita al giovedì, il film si propone di essere una delle aperture del weekend della Festa dei Lavoratori americana più remunerative di sempre. Il film è ambientato in Italia, soprattutto in Costiera Amalfitana, ma questo nei nostri cinema non sembra aver contribuito a una corsa nelle sale.

Gli incassi in Italia

Il primo sabato di settembre al cinema sorride ancora ad Oppenheimer che si conferma al primo posto. Il film, uscito il 23 agosto 2023, ha registrato incassi per un totale di € 1.436.110 nella giornata di sabato, portando il suo incasso totale a € 16.543.442. Al secondo posto, abbiamo proprio The Equalizer 3 – Senza Tregua di Antoine Fuqua: gli incassi di sabato sono 204.927 euro che portano il totale a 649.810. Un buon incasso per Tartarughe Ninja: Caos Mutante, film uscito il 30 agosto 2023, nello stesso giorno della pellicola di Denzel Washington: le quattro tartarughe si sono posizionate al terzo posto con incassi per un totale di € 171.570 nel sabato e € 570.725 in totale. Questo reboot delle amate tartarughe ha attirato sia gli storici fan della saga che gli spettatori più piccoli.

Anche Barbie continua a essere in classifica

Al quarto posto troviamo La Casa dei Fantasmi: il film Disney ha incassato € 139.362 nel sabato e un totale di € 1.825.913. Il grande successo stagionale Barbie, che nel frattempo attendiamo in streaming, è al quinto posto: il film, uscito il 20 luglio 2023, riesce ancora a incassare 130mila euro nel sabato e porta il suo complessivo totale a un incredibile € 30.976.403. Il ritorno di Johnny Depp con Jeanne du Barry – La Favorita del Re vale il sesto posto: € 122.505 incassati nel sabato e un totale di € 416.087.