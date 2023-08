L’ex di Uomini e Donne Veronica Ursida aggredita in stazione a Milano: “Nessuno mi ha aiutata” Veronica Ursida, ex dama di Uomini e Donne, tra le stories di Instagram ha raccontato di aver sventato una violenza in stazione a Milano: “Mi sono sentita spingere e toccare, da dietro. Non so se volevano farmi violenza o derubarmi. Ma è stata una cosa orribile”.

A cura di Gaia Martino

Veronica Ursida, ex Dama di Uomini e Donne, prima di prendere il treno da Milano per dirigersi ad Alassio, è stata aggredita da un gruppo di tre uomini extracomunitari. Attraverso le sue Instagram story ha raccontato cosa le è accaduto nel dettaglio confessando di essersi sentita vittima e indifesa: "Nessuno si è accorto di nulla, ora tremo come una foglia".

Il racconto di Veronica Ursida

Veronica Ursida tra le stories ha raccontato di essere stata aggredita da tre uomini extracomunitari nella stazione di Milano mentre attendeva il treno per Alassio. "Mi sento svenire e mi viene da vomitare. Ho appena sventato una violenza o non so cosa con tre extracomunitari qui nella stazione di Milano gate. Vi giuro in mezzo a mille persone che aspettavano il treno nessuno si è accorto di nulla. Ora sono sul treno ma vi giuro che tremo ancora come una foglia. Ora non ho voce per tutto questo" ha confessato prima di rivelare nel dettaglio la dinamica dei fatti. "Mi sono sentita spingere e tipo toccare addosso, da dietro, e la prima cosa è stata girare la valigia di scatto e prendere la mia borsa e metterla al petto. Questa è stata la mia reazione. Io non so se volevano farmi violenza, non so se volevano derubarmi. Ma è stata una cosa orribile per me. Tra l'altro, le persone vicine nessuno ha fatto nulla. Nessuno mi ha aiutata. Mi sono sentita violata".

"Al mio rientro denuncerò i fatti"

L'ex Dama di Uomini e Donne dopo aver raccontato i fatti, ha confessato di essere ancora scossa per l'accaduto. "Martedì, non appena rientrerò a Roma, andrò a denunciare" ha aggiunto tra le stories. "Ero in direzione Alassio, ero contenta e si è trasformato tutto in un incubo. Non è bello quello che mi è successo. Mi avete dato della razzista, non lo sono. Ogni giorno esistono momenti di paura, di violenza, la nostra Italia sta cadendo a pezzi. Non esiste tutela, la gente intorno a me non ha fatto nulla ed è stata indifferente. Questo dimostra che ormai è normalità tutto questo. Vi assicuro che non è normale". Infine lo sfogo: "I nostri figli devono vivere in un mondo che sta andando fuori di testa, sta rendendo normale tutto ciò che è violento".