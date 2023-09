È morto l’ex cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne Donato Barbuzzi La famiglia di Donato Barbuzzi ha annunciato la morte dell’ex volto di Uomini e Donne: “Purtroppo il nostro caro papà è volato in cielo”.

A cura di Daniela Seclì

Donato Barbuzzi, ex cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne

È morto l'ex cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne Donato Barbuzzi. È stata la famiglia ad annunciare la triste notizia, tramite un breve messaggio pubblicato sul profilo Facebook dell'uomo. Barbuzzi aveva preso parte al programma pomeridiano di Maria De Filippi fino al 2014.

Uomini e Donne, morto Donato Barbuzzi

Il post in cui i figli di Donato Barbuzzi hanno annunciato la sua morte

L'annuncio della morte di Donato Barbuzzi è stato dato nella tarda serata di giovedì 14 settembre. Sul profilo Facebook dell'uomo, le parole della famiglia:

Vorremmo comunicare a tutti gli amici che purtroppo il nostro caro papà Donato Barbuzzi è volato in cielo e per questo motivo chiuderemo il suo profilo Facebook. Grazie a tutti.

Donato Barbuzzi ex cavaliere del Trono Over

Donato Barbuzzi durante una puntata di Uomini e Donne, alle sue spalle Giuliano Giuliani e Antonio Jorio

Sul suo profilo Facebook, Donato Barbuzzi faceva sapere di risiedere a Palazzo San Gervasio, in provincia di Potenza, in Basilicata. Circa dieci anni fa, l'uomo aveva deciso di partecipare a Uomini e Donne per cercare l'amore tra le dame del Trono Over. A quei tempi, tra i cavalieri più gettonati c'erano Antonio Jorio e Giuliano Giuliani. Era il 2014 quando l'uomo decise di lasciare la trasmissione perché aveva trovato una compagna fuori dal programma. Gli spettatori hanno continuato a conservare un buon ricordo di lui. Ogni volta che sul suo profilo condivideva foto che lo ritraevano nello studio di Uomini e Donne, nei commenti piovevano i saluti di coloro che lo avevano visto in TV anni prima e lui non esitava a chiacchierare con gli utenti. Non sorprende, dunque, che in queste ore – a seguito dell'annuncio della sua morte – in tanti stiano facendo le più sentite condoglianze alla famiglia.