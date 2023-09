Benedetta Rossi madrina dei cuochi di casa in tv, arriva lo show Ricette d’Italia – Piatti in tavola Da lunedì 4 settembre inizia “Ricette d’Italia-Piatti in tavola” il nuovo programma condotto da Benedetta Rossi, che porta in tv cuochi amatoriali, le cui ricette potranno essere pubblicate sul ricettario d’Italia.

A cura di Ilaria Costabile

Da stasera, lunedì 4 settembre, su Real Time avrà inizio la nuova avventura televisiva di Benedetta Rossi. La blogger di cucina più famosa d'Italia, amata per le sue ricette semplici e genuine, avrà il timone di Ricette d'Italia – Piatti in tavola, dove affiancherà dei giovani cuochi amatoriali i cui piatti verranno giudicati da una giuria che assisterà alla preparazione del piatto.

La cucina di casa degli italiani arriva in tv

È stata la prima a portare inizialmente su YouTube e poi sui social, la semplicità di quelle ricette "fatte in casa", facili da replicare, ma soprattutto gustose e che hanno caratterizzato da sempre il suo stile. Dal lunedì al venerdì, a partire dalle 20:20, in diretta su Real Time e in streaming su Discovery quattro cuochi, non professionisti, si sfideranno, portando in tavola ricette legate alla loro tradizione familiare. Ogni puntata, infatti, sarà legata ad un tema specifico, dalle pietanze cucinate dalle nonne, a quelle preparate per eventi speciali. Benedetta Rossi affiancherà i due cuochi che saranno osservati dalla giuria.

Ci saranno due chef, presenti ad ogni puntata, ovvero Roberto Di Pinto e David Fiordigiglio, che giudicheranno l'operato di ogni cuoco e accanto a loro ci sarà un ospite d'onore. I primi che sono stati confermati ,al momento, sono Giorgio Mastrota, Fatima Trotta, Lorenzo Biagiarelli, Tomaso Foglia, Roberto Valbuzzi, Simone Finetti il cui voto sarà determinante per la finale.

Il premio per i vincitori di ogni puntata

Una volta che i piatti saranno pronti e assaggiati dai giudici, il migliore dei due cuochi, aspetterà che gli altri sfidanti preparino i loro piatti, la ricetta migliore si guadagnerà il diritto ad essere pubblicata nel libro delle ricette d'Italia. Non mancheranno, ovviamente, momenti in cui i protagonisti si racconteranno, parlando delle loro vite private e delle tradizioni tramandate proprio attraverso la cucina.