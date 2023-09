Italia Shore, in arrivo su Paramount il reality più ‘trash’ della tv nella prima versione italiana Il cast dei protagonisti per ora è del tutto inedito, ma un comunicato stampa ha già rivelato che le riprese sono state effettuate in una villa mozzafiato sul litorale laziale e che i concorrenti saranno, in pieno stile Shore, eccentrici e decisamente sopra le righe.

A cura di Giulia Turco

Gli amanti del ‘trash’ televisivo saranno accontentati, è in arrivo Italia Shore. Dopo il successo del format che è diventato famoso in tutto il mondo con quindici spin off e sequel a livello globale, è in arrivo una versione tutta italiana che sarà disponibile nel 2024.

Dove vedere Italia Shore e cosa sappiamo del nuovo programma

Italia Shore sarà disponibile in esclusiva su Paramount+ (disponibile anche con Sky Cinema) e sarà composto da diversi episodi, che verranno caricati, si presume, settimanalmente sulla piattaforma di streaming. Il cast dei protagonisti per ora è del tutto inedito, ma un comunicato stampa ha già rivelato che le riprese sono state effettuate in una villa mozzafiato sul litorale laziale e che i concorrenti saranno, in pieno stile Shore, eccentrici e decisamente sopra le righe. Nell’attesa di scoprire la data di uscita della versione italiana, dal 25 settembre su MTV e NOW sarà disponibile All Star Shore 2, con la voce narrante di Nicole ‘Snooki’ Polizzi del celebre Jersey Shore.

Il successo di Jersey Shore 15 anni prima

In onda dal 2009 al 2013, Jersey Shore è stato uno dei programmi più incredibili arrivati dagli Stati Uniti sulle nostre reti. Ha letteralmente sconvolto il pubblico il format che raccontava la vita di un gruppo di ragazzi italo americani in una lussuosa villa del New Jersey. Tra i protagonisti memorabili Snooki, J-Woww, Pauly D, The Situation e Vinny Guadagnino. La quarta stagione dello show venne registrata proprio in Italia, a Firenze, per poi sparire dalla tv nostrana. Qualche anno dopo sono andati in onda Geordie Shore, la versione britannica, e Super Shore, con protagonisti da tutto il mondo, al quale ha partecipato anche Elettra Lamborghini. Mentre negli States ancora oggi il format ha grande successo, in Italia il clamore è andato a svanire. Il suo ritorno nella versione italiana sarà un esperimento interessante.