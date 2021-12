L’ex marito di Delia Duran: “Eravamo una coppia aperta, con Alex Belli si definiscono scambisti” Marco Nerozzi, marito dal quale Delia non avrebbe ancora divorziato ufficialmente, racconta: “Ci sono state delle mancanze, eravamo sempre in compagnia di giovani amiche”. E sulla storia con Alex Belli: “È stata manipolata, fa la figura della deficiente”.

A cura di Giulia Turco

A pochi giorni dalla condanna per riciclaggio di due milioni di euro, Marco Nerozzi ex marito di Delia Duran si racconta sulle pagine del settimanale Nuovo. Ha alle spalle una relazione lunga 8 anni con la modella venezuelana e un matrimonio il cui divorzio non è ancora stato ufficializzato, stando a quanto riporta il settimanale. "Eravamo una coppia aperta ma tra noi c’erano rispetto e sincerità", ha confidato al magazine di Riccardo Signoretti.

L'ex marito di Delia: "Vi spiego come è arrivata ad Alex Belli"

Nerozzi, 55 anni, racconta la ‘bella vita' che Delia Duran avrebbe fatto al suo fianco: "Quando stava con me e facevamo i milionari in giro per il mondo lei lavorava ben poco. Poi grazie alle foto che le aveva fatto a Miami un mio amico, ha superato un provino e recitato in tre fiction". Si tratta de Il bello delle donne, L'onore e il rispetto e Furore 2, dove ha conosciuto Alex Belli. "Quando ha compiuto 30 anni ha contattato Alex perché voleva fare l’influencer ed è andata a Milano durante la settimana della moda. Quando è tornata mi ha lasciato", ha spiegato l'uomo. Senza nascondere che nel loro rapporto c'erano diverse mancanze: “Sicuramente ci sono state delle mancanze da parte mia. Noi non andavamo mai in viaggio da soli: eravamo sempre in compagnia, perlopiù di giovani amiche".

Marco Nerozzi: "Delia è stata manipolata da Alex"

Sulla relazione di Delia, l'ex marito non ha dubbi: "È stata manipolata da Alex, come le altre prima di lei Katarina, Mila Suarez. Belli è uno che usa le donne per prendere cachet in tv", spiega. Sull'esperienza si può dire di coppia del Grande Fratello Vip ha le idee altrettanto chiare: "Si capisce che erano d'accordo per fare audience con la storia di Soleil. Ma lei fa la figura della deficiente", aggiunge. "Mi sembra che non sappia neanche lei che cosa fare. Se si dichiara pubblicamente di essere una coppia di scambisti dov’è il problema delle corna?”.