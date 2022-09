L’esordio del GFVip non brilla, ma è un buon inizio per l’edizione più lunga di sempre L’esordio dell’edizione 2022 del reality andato in onda in prima serata lunedì 19 settembre su Canale 5 ha registrato il 21.73% di share, appassionando 2.636.000 spettatori. Un dato leggermente inferiore all’esordio dello scorso anno.

Il Grande Fratello Vip di Signorini parte bene, ma non benissimo. L’esordio dell’edizione 2022 del reality andato in onda in prima serata lunedì 19 settembre su Canale 5 ha registrato il 21.73% di share, appassionando 2.636.000 spettatori, non molti di meno rispetto allo scorso anno, quando davanti allo schermo dell’edizione vinta da Jessica Selassié c’erano 2.860.000 italiani.

Le repliche di Lolita Lobosco più seguite del GFVip

Il GFVip resta comunque meno visto rispetto alle repliche della fiction di Rai 1 Le indagini di Lolita Lo Bosco, che è stata seguita da 3.374.000 spettatori pari al 20.42% di share. Un chiaro segnale del fatto che c’è un velo di sfiducia nei confronti del reality di Signorini, che promette di andare in onda fino a primavera inoltrata e che quindi dovrà necessariamente puntare sul fattore coinvolgimento. Il rischio è che il pubblico possa arrivare dopo Natale già saturo delle dinamiche della casa, cercando di “sopravvivere” fino al termine dell’edizione. Non ci si aspetta una nuova fiction in stile Alex Belli insomma, piuttosto personaggi meno noti che possano creare realmente empatia con gli spettatori. In questo, il nuovo approccio social con la casa, potrebbe essere di aiuto.

Gli ascolti sul resto delle reti tv

Sul resto della tv generalista, è stato particolarmente seguito il film Taken 3 – L’ora della verità, seguito da 1.312.000 spettatori (7.44%). L’appuntamento con le Tribune elettorali ha interessato 457.000 spettatori, pari al 2.25%. Su Rete4 l’appuntamento con Quarta Repubblica ha totalizzato 850.000 spettatori con il 6.1% di share. Per quanto riguarda invece lo speciale sui funerali della Regina Elisabetta andato in onda nel corso del daytime, la prima parte del TG1: Elisabetta II L'Addio è stato seguito da 3.383.000 spettatori con il 33.53%. Su Canale 5 invece Verissimo: The Queen Addio alla Regina ha totalizzato 2.287.000 telespettatori con il 21.51%.