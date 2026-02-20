Programmi tv
video suggerito
video suggerito

L’Eredità, Christian indovina tutto ma dimentica il film di Verdone davanti all’attore: “In viaggio con papà!”

Carlo Verdone e Francesco Totti ospiti della puntata speciale de L’Eredità: il campione Christian indovina tutto, ma dimentica “In viaggio con papà”. Le reazioni esilaranti dei due romani doc.
Breaking news e storie del giorno nel tuo feed Google. Segui Fanpage.it.
A cura di Gennaro Marco Duello
23 CONDIVISIONI
Immagine

Una serata che più romana non si poteva immaginare. Nella puntata speciale in prima serata de L'Eredità — la cosiddetta Sfida tra giganti — tra gli ospiti seduti sul divano del programma di Rai 1 ci sono Carlo Verdone e Francesco Totti. Due simboli della romanità, ciascuno a modo suo: uno ha costruito la sua carriera sui caratteri e le nevrosi della città eterna, l'altro l'ha vissuta in campo per vent'anni, diventandone il mito più discusso e amato.

La ghigliottina speciale e la gaffe sul film di Verdone

Il campione Christian gioca con autorità. Alla ghigliottina speciale, la parola da trovare è "Viaggio" — risposta esatta, individuata senza troppi tentennamenti. C'è però un dettaglio che trasforma il momento in qualcosa di più gustoso: tra le parole da collegare c'è "Papà", e Christian non riesce a costruire il ponte tra le due.

Un'omissione che non sfugge all'uomo seduto pochi metri più in là. Carlo Verdone interviene con quella voce inconfondibile: "Ma come? In viaggio con papà!" Il riferimento è al film del 1982, pietra angolare della commedia italiana, che Verdone girò insieme a Alberto Sordi. Christian aveva la risposta giusta davanti agli occhi — o meglio, davanti a uno dei suoi autori — e non l'ha vista.

Leggi anche
Fiorella Mannoia e l'incontro con De André: "Gli dissi una cosa mentre eravamo al buio, lui mi prese e mi baciò"
Una sequenza di In viaggio con papà
Una sequenza di In viaggio con papà

"Non è medium, è XL": la battuta di Francesco Totti

Ma il momento più memorabile della serata arriva dopo, quando Christian inanella altre risposte corrette con una continuità che lascia senza parole. A un certo punto è Verdone a perdere la pazienza — nel senso migliore — e a sbottare: "Ma uno così bravo non deve partecipare!!! È un medium!". Francesco Totti aspetta il suo momento, come ha sempre fatto in campo. Poi scarica: "Non è medium, è XL."

Puntate come questa sono la riprova di quanto il format de L'Eredità sappia ancora giocare con la propria identità quando ha i materiali giusti. Verdone e Totti non sono ospiti qualunque: portano con sé storie, battute, una romanità stratificata che non ha bisogno di essere costruita davanti alle telecamere. Viene da sola, e quando incontra un campione come Christian — che dimentica proprio il film del regista seduto accanto a lui — il risultato è televisione che si ricorda.

Immagine
Programmi TV
23 CONDIVISIONI
Immagine
Il cast di Grey’s Anatomy e Alyssa Milano ricordano Eric Dane: “Non dimentico la scintilla nei suoi occhi”
La morte di Eric Dane, l'attore e star di Grey's Anatomy era malato di Sla
Lascia l'ex moglie Rebecca Gayheart e due figlie: l'ultima apparizione in pubblico con la fidanzata
Eric Dane era tornato in tv dopo la diagnosi di SLA
Le ultime foto in sedia a rotelle: "È molto triste, ma cerca di mostrarsi coraggioso"
"Ho la famiglia al mio fianco", la vicinanza dell'ex moglie dopo il divorzio
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Programmi tv
api url views