Chi sono i campioni che giocheranno a L’Eredità Sfida Tra Giganti e gli ospiti: le puntate su Rai1 con Marco Liorni

I campioni e gli ospiti protagonisti delle due puntate speciali de L’Eredità, in onda stasera, venerdì 20 febbraio, e domani, sabato 21 febbraio, in prima serata su Rai 1. Tutti i nomi in studio con Marco Liorni.

L'Eredità di Marco Liorni, celebre game show in onda nel tardo pomeriggio di Rai 1, approda in prima serata con due appuntamenti speciali. Questa sera, venerdì 20 febbraio 2026 è in programma dalle 21.30 "L'Eredità Sfida tra Giganti" per la puntata dedicata al ventennale della "Ghigliottina", il gioco finale del format. Per l'occasione, andrà in scena una sfida tra i sei campioni che hanno segnato la storia del game show: in più, entreranno in studio tantissimi ospiti, volti noti dello spettacolo italiano. Domani, sabato 21 febbraio 2026, andrà in onda la seconda puntata speciale del format.

Chi sono i campioni dell'Eredità Sfida tra Giganti

I protagonisti della "Sfida tra giganti" in programma per stasera, ovvero i sei campioni chiamati a sfidarsi saranno Guido Gagliardi, concorrente che durante la sua permanenza nello show ha vinto oltre 300mila euro. Poi Martina Crocchia, che ha conquistato quasi 160mila euro, e ancora Giacomo Candoni, campione vicentino dell'edizione 2023 del game show, Daniele Alesini, medico oncologo protagonista della stagione 2024 che arrivò a un montepremi da 285mila euro.

Gabriele Paolini L’Eredità

Christian Giordano, rimasto in gara per 27 puntate conquistando oltre 300mila euro, poi Gabriele Paolini, uno dei più amati della stagione 2025 che ha partecipato a ben 33 puntate accumulando 300mila euro. Soltanto uno tra loro riuscirà a conquistare il gioco finale, la Superghigliottina.

Gli ospiti delle due puntate in prima serata su Rai 1

Non solo i campioni del gioco, anche tanti ospiti. La Rai, in collaborazione con Banijay Italia, ha programmato una serata ricca di intrattenimento e competizione. Gli ospiti d'eccezione della prima puntata del 20 febbraio 2026 sono Francesco Totti, Carlo Verdone, Letizia Arnò e Paolo Vallesi. Nella puntata del 21 febbraio, invece, saranno in studio Andrea Delogu, Sergio Friscia, Max Tortora, Edoardo Leo.

Dove vedere la puntata in diretta tv e streaming e in replica

La puntata di L'Eredità Sfida Tra Giganti andrà in onda dalle 21.30 su Rai 1 con Marco Liorni alla conduzione. Sarà possibile seguire gli appuntamenti di stasera e domani anche in streaming, attraverso la piattaforma Rai Play, dove poi saranno caricate entrambe le puntate, per riviverle in un secondo momento.