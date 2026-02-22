Ascolti tv 21 febbraio: chi ha vinto tra C’è posta per te e L’eredità, i dati di PrimaFestival, Scotti e De Martino

Chi ha vinto tra il programma di Rai1 L’eredità – Sfida tra giganti con Marco Liorni e la trasmissione di Canale5 C’è posta per te con Maria De Filippi. In access prime time la sfida tra Affari tuoi di Stefano De Martino e La ruota della fortuna di Gerry Scotti. Tutti i dati Auditel di ieri sabato 21 febbraio.

Gli ascolti TV di ieri, sabato 21 febbraio. Rai1 ha trasmesso L'eredità – Sfida tra giganti, programma condotto da Marco Liorni. Canale5 ha proposto una nuova puntata di C'è posta per te con Maria De Filippi. In access prime time, la sfida tra Affari tuoi di Stefano De Martino e La ruota della fortuna. Inoltre, è andato in onda il primo appuntamento con PrimaFestival con Ema Stokholma, Carolina Rey e Manola Moslehi. La fascia che racconta Sanremo 2026 è stata seguita da 3.601.000 spettatori con il 20% di share. Tutti i dati Auditel registrati dalle reti generaliste ieri sabato 21 febbraio.

La sfida degli ascolti TV tra L'eredità – La sfida dei campioni e C'è posta per te. Rai1 ha trasmesso un altro appuntamento speciale con il programma di Marco Liorni. L'eredità – La sfida dei campioni è stato seguito da 2.024.000 spettatori pari al 13.6% di share. Canale5 è tornato a vincere. Le storie di C'è posta per te sono state seguite da 3.930.000 spettatori con il 28.4% di share. Ospite della puntata, Gigi D'Alessio che ha aiutato Giovanna a fare una sorpresa a suo padre.

Affari tuoi contro La ruota della fortuna: chi ha vinto tra Stefano De Martino e Gerry Scotti. In access prime time, Rai1 ha lasciato spazio al gioco dei pacchi. Ha giocato Luca dalla regione Liguria. Il programma è stato seguito da 4.138.000 spettatori con il 22.6% di share. De Martino ha battuto Scotti. Su Canale5 l'appuntamento con La ruota della fortuna e le frasi da comporre in compagnia di Gerry Scotti e Samira Lui è stato seguito da 3.980.000 spettatori con il 21.8% di share.

Gli ascolti TV delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera. Rai3 ha trasmesso il film Quel pomeriggio di un giorno da cani che è stato seguito da 527.000 spettatori con il 3.2% di share. Rai2 ha lasciato spazio a le gare delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026, che hanno interessato 1.963.000 spettatori pari all’11.1% di share. Su Italia1 spazio alla magia del film Dolittle, che ha intrattenuto 725.000 spettatori con il 4.4% di share. Rete4 ha proposto il film I due superpiedi quasi piatti, che ha registrato 727.000 spettatori con il 4.7% di share. Su Tv8 Alessandro Borghese – 4 ristoranti ha interessato 396.000 spettatori con il 2.2% di share. Su La7, In altre parole è stato seguito da 1.136.000 spettatori con il 6.3% di share. Sul Nove, Accordi & disaccordi è stato seguito da 440.000 spettatori con il 2.9% di share.