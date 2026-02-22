Gigi D’Alessio a C’è Posta per te per la sorpresa di Giovanna al papà: “Noi padri ci sentiamo sempre colpevoli”

Maria De Filippi racconta a C'è Posta per Te la storia di Giovanna, una figlia che vuole dimostrare a suo padre quanto sia legata a lui. Ad aiutarla in questo momento speciale ha chiamato Gigi D'Alessio, artista che suo padre ascolta spesso.

La lettera di Giovanna per suo padre

Giovanna ha 21 anni e solo da qualche tempo si è resa conto di quante volte abbia perso l'occasione di dimostrare a suo padre l'amore che provava nei suoi confronti. Ed è così che una volta arrivato in studio, prende parola dicendo:

Papà da quando tu e mamma vi siete lasciati avete fatto una scelta difficile. Ero troppo piccola, troppo arrabbiata e ferita per apprezzarlo, oggi che sono più grande mi rendo conto di quante volte io sia stata ingiusta nei tuoi confronti, e ti chiedo scusa se questa cosa ti ha fatto soffrire, sei sempre stato e sempre sarai il papà migliore del mondo.

Non poteva mancare una lettera, nella quale Giovanna ha ripercorso i momenti più belli, ma anche difficili del rapporto con suo padre, come quando da bambina ha dovuto fare i conti con la necessità di doversi dividere tra lui e sua madre:

Imparavo il mio nuovo modo di essere figlia, di due metà che non combaciavano più, imparavo cosa significa dividere l'amore per la propria famiglia, anche se avrei voluto tenerla in un solo posto, ma ero troppo piccola per dirtelo. Sentivo fortissimo la tua mancanza, anche perché io ero innamoratissima di te, delle tue coccole, delle tue braccia, sempre pronte a consolarmi.

Giovanna racconta di quando il padre ha vissuto, per un periodo, a casa di una donna che aveva iniziato a frequentare e i suoi figli: "Avevo paura che tu ti allontanassi da me, di non essere più al centro del tuo cuore, in quegli anni mi sentivo arrabbiata per come tu non capivi i miei silenzi e il mio disagio, è come se si fosse creato un nodo che anno dopo anno si è attorcigliato, diventato sempre più stretto e più doloroso", la 21enne continua:

Ho capito che tu non mi vuoi più bene, avrei voluto urlarti che non era vero, che non lo è mai stato e mai lo sarà. La verità papà è che io ti voglio molto bene, più di quello che io riesca a dire e dimostrare. Ti ho reso la vita complicata, a tratti impossibile, mentre tu sei sempre rimasto lì, ad incassare i colpi. Spero di riuscire a ricambiare tutto quello che hai fatto per me, voglio renderti orgoglioso di me.

Le parole di Gigi D'Alessio

Ad aiutarla in questa sorpresa, come anticipato c'è Gigi D'Alessio. Il cantante arriva in studio sulle note di Mon Amour e una volta accomodatosi, inizia col fare dei paragoni con la sua vita e il suo ruolo di padre, che ha dovuto affrontare due separazioni:

Da dove vogliamo cominciare? Anche io ho questa esperienza, anzi, io ho la cattedra all'università. Ci porteremo sempre questi sensi di colpa, perché ci sentiamo sempre noi colpevoli, poi soprattutto quando i figli sono piccoli esce fuori la rabbia, io credo che a volte quando poi due persone si lasciano, è per il bene dei figli, quando sono piccoli non possono capirlo, quando sono grandi e vivono in una situazione tesa, non è bello.

Il cantante continua, sottolineando come non sempre quello che gli adulti immaginano provando a costruire una famiglia finisce per concretizzarsi:

Sei stato un papà che ha cercato in tutti i modi per essere presente, immagino quante lacrime amare hai dovuto tirare fuori, diventano più grandi iniziano a capire l'amore, iniziano a capire i sacrifici che uno fa. Quando due si lasciano la colpa è sempre a metà, nessuno ha sempre più ragione dell'altro. È duro convivere con questo peso addosso, uno immagina sempre la famiglia bella, la vita reale è un'altra, ci si scontra, nascono tante problematiche, in un mondo in cui non stiamo andando nella direzione giusta, i nostri figli vedono la vita sui social, ma è una vita fake. Ci troviamo in una situazione strana, dove i veri valori, i veri sentimenti, quello che tu hai seminato quello che ci trovi, magari ci vuole più tempo a crescere questo frutto, lei ha avuto il coraggio di dirlo e ci vuole tanto coraggio a venire qui davanti a tutti a dire di aver sbagliato. Se te l'ha detto è perché veramente ti vuole un gran bene.

Non potevano mancare i regali per concludere la sorpresa: due pass per una delle date del tour del 2026 e anche i biglietti per un viaggio in nave da crociera.