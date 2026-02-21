Programmi tv
Chi sono i campioni che si sfideranno per la Super Ghigliottina nella puntata finale con Marco Liorni

Questa sera, sabato 21 febbraio, andrà in onda su Rai 1 il secondo appuntamento de L’Eredità-Sfida tra giganti. Alla fine della puntata si conoscerà il nome del campione arrivato alla SuperGhigliottina.
A cura di Ilaria Costabile
Questa sera, sabato 21 febbraio, va in onda su Rai1 in prima serata il secondo appuntamento con L'Eredità-Sfida tra giganti. Alla fine di questa puntata sarà decretato il vincitore di questa versione speciale del game show condotto da Marco Liorni, che quest'anno festeggia ben 25 anni di messa in onda. Dopo la puntata di venerdì 20 febbraio, i campioni si sfideranno con gli altri concorrenti, per poi arrivare alla manche finale. Non mancheranno, anche stasera, ospiti d'eccezione come Edoardo Leo e Andrea Delogu, ma anche Sergio Friscia e Max Tortora.

Chi sono i campioni della puntata di sabato 21 febbraio

Nel secondo appuntamento di sabato 21 febbraio, i sei campioni scelti tra i protagonisti delle edizioni più recenti, torneranno a sfidarsi. Nella puntata in onda venerdì 20 febbraio, ad arrivare alla manche della Ghigliottina è stato Gabriele Paolini, il 29enne impiegato di Massa Carrara che aveva conquistato ben 200mila euro, poi dimezzati più volte arrivando a 50mila euro. Come richiesto dal gioco ha elaborato la risposta, ma per conoscere la risposta i telespettatori hanno dovuto aspettare la puntata di stasera.

Paolini, quindi, dovrà contendersi il titolo con gli altri campioni ovvero Guido Gagliardi tra i concorrenti più amati del game show, uno dei punti di riferimento nella storia del programma; la preparatissima Martina Crocchia, il campione dell'edizione 2023 Giacomo Candoni, e ancora Daniele Alesini, medico oncologo e protagonista dell’edizione 2024, e infine Christian Giordano, rimasto in gara per ventisette puntate conquistando uno dei montepremi più alti.

Dove vedere la finale in diretta tv e streaming e in replica

La puntata verrà trasmessa in diretta su Rai1, a partire dalle 21:30, dopo il consueto appuntamento con Affari Tuoi. Sarà, però, possibile vederla anche in streaming su RaiPlay.

Programmi TV
