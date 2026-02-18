Programmi tv
Eredità-Sfida tra giganti, il game show di Rai1 arriva in prima serata: le date delle puntate speciali

L’Eredità arriva in prima serata. Il game show di Rai1 condotto da Marco Liorni avrà due puntate speciali con Sfida tra Giganti, a cui prenderanno parte vecchie glorie della trasmissione. Ad arricchire gli appuntamenti ospiti d’eccezione come Francesco Totti e Carlo Verdone.
A cura di Ilaria Costabile
Tra i programmi più visti della TV c'è, da sempre, L'Eredità, il game show condotto da Marco Liorni nel pre serale di Rai1, che macina ottimi ascolti e in più occasioni è stato scelto per edizioni speciali. Nella settimana che precede Sanremo, infatti, il programma approda nel prime time con Sfida tra Giganti, due puntate per festeggiare il grande successo dello show di intrattenimento.

In cosa consiste Sfida tra Giganti e quando va in onda

Le date da segnare sono quelle di venerdì 20 e sabato 21 febbraio, quando in diretta su Rai1 a partire dalle 21:30 andranno in onda due puntate speciali de L'Eredità. Protagonisti del gioco saranno sei tra i campioni che hanno vinto di più all'interno del programma e che tornano per sfidarsi ancora una volta, ma soprattutto per provare a vincere ancora.

Parteciperanno a queste puntate i seguenti concorrenti: Guido Gagliardi che ha vinto circa 316.250 euro, Martina Crocchia che ha portato a casa 158.125 euro, Giacomo Candoni, che ha raggiunto una cifra di 188.750 euro, Daniele Alesini, medico oncologo protagonista dell’edizione 2024 che conquistato un montepremi da 285.000 euro, Christian Giordano che puntata dopo puntata ha raggiunto i 310.625 euro, infine Gabriele Paolini, tra i concorrenti più amati della stagione 2025 che ha raccolto ben 300.000 euro.

Chi vincerà la prima puntata, si aggiudica una manche speciale, quella della Super Ghigliottina, che andrà in onda durante il secondo appuntamento.

Gli ospiti de L'Eredità-Sfida tra Giganti

Non mancheranno ospiti ad arricchire il parterre di concorrenti che intratterranno il pubblico di Rai1 venerdì e sabato sera. Oltre alle professoresse Greta Zuccarello e Linda Pani, ormai volti a cui il pubblico si è affezionato, ci saranno anche due personaggi amatissimi: si tratta di Francesco Totti e Carlo Verdone e Paolo Vallesi nella puntata di venerdì 20 febbraio, in quella di sabato 21 febbraio, invece, Andrea Delogu, Sergio Friscia, Max Tortora ed Edoardo Leo.

Programmi TV
Programmi tv
