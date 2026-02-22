Lella cerca Pasquale a C’è posta per te dopo 59 anni, ma scopre che all’epoca dei loro incontri lui era fidanzato

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su C'è posta per te 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Per il filone degli amori sospesi a C'è posta per te nella puntata del 21 febbraio, è toccato a Lella tornare indietro di quasi sessant’anni. Siamo nel 1966. Lella ha 17 anni, è ribelle e ama ballare. I genitori, preoccupati, la mandano in un istituto gestito da una direttrice severissima. Lei si sente sola e punita. È lì che conosce Pasquale: lui resta fuori dal cancello, lei dentro. Si parlano, si cercano, si baciano attraverso le sbarre. Compiuti 18 anni, Lella torna a Senigallia e i due iniziano a scriversi lettere. Lui va anche a trovarla. Poi, all’improvviso, il silenzio. Le strade si dividono e la vita va avanti. Ma quel primo amore resta inciso nella memoria di Lella, che dopo 59 anni decide di cercarlo con l’aiuto di Maria De Filippi.

La lettera di Lella alla ricerca di Pasquale

La redazione del programma rintraccia diversi uomini con lo stesso nome e cognome. Due Pasquale ricevono la posta e arrivano in studio e Lella legge loro la sua lettera: “Ci siamo baciati ma non ricordo se c’è stato altro. Sono piena di spasimanti ma nessuno è il mio fidanzato. Per colpa di un ballo sono stata rinchiusa. Nessuno mi può giudicare, come diceva Caterina Caselli. Guardo sempre la foto e penso che sei molto bello. La domanda è sempre la stessa: ti piaccio? Finalmente io e te davanti al camino acceso. Mi hai riconosciuto?”.

L’amara sorpresa: 59 anni fa, Pasquale era già fidanzato

I primi Pasquale, dopo averla vista oltre la busta, non la riconoscono. Per Lella ci sono altri due omonimi da incontrare. Solo quando mostra una vecchia fotografia del ragazzo di allora, l’ultimo Pasquale entrato in studio si illumina: si riconosce in quell’immagine e pronuncia il nome completo di Lella, senza esitazioni. È lui. Il momento è tenero ma non privo di sorpresa. Pasquale rivela che, all’epoca dei loro incontri, era già fidanzato con un’altra ragazza. Un dettaglio che Lella non conosceva. Nonostante questo, accetta di incontrarla. La busta si apre, i due si avvicinano e si stringono la mano.