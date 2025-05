video suggerito

Le si rompono le acque prima della diretta: la conduttrice resta in onda durante il travaglio Alla giornalista statunitense Olivia Jaquith si sono rotte le acque poco prima di andare in diretta per l’edizione mattutina del telegiornale della CBS. Nonostante fosse entrata in travaglio, ha deciso di restare in studio fino alla fine della trasmissione. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

109 CONDIVISIONI condividi chiudi

La conduttrice statunitense Olivia Jaquith è entrata in travaglio mentre era in onda con il telegiornale locale. "Ragazzi, questo non è un pesce d'aprile. A Olivia si sono rotte le acque in redazione" ha annunciato la collega Julia Dunn in una live condivisa sul suo profilo Facebook. Nella diretta, le due hanno dato aggiornamenti costanti sulle condizioni della giornalista, che ha preferito rimanere in studio e continuare a lavorare: "Preferisco essere qui che in ospedale".

La giornalista Olivia Jaquith entra in travaglio durante la diretta: "Posso reggere per tre ore"

Alla giornalista Olivia Jaquith, volto di WRGB CBS, si sono rotte le acque poco prima di andare in diretta per l'edizione mattutina del telegiornale. Nonostante fosse entrata in travaglio, ha deciso di restare in studio fino alla fine della trasmissione. A raccontare la vicenda sui social è stata la co-conduttrice Julia Dunn. In una live su Facebook ha annunciato le condizioni della sua collega, anticipando la curiosità degli utenti collegati: "Perché sei ancora seduta alla scrivania con me?" Immediata la replica di Jaquith: "Perché posso reggere tre ore di diretta". Dunn ha poi scherzato: "No, perché sei una maledetta workaholic". Per poi aggiungere ironicamente: "Ecco un buon motivo per collegarsi alla nostra trasmissione. Potrete vedere una donna in travaglio che legge le notizie".

"Olivia Jaquith ha partorito. Lei e il suo bambino stanno bene"

Il giorno successivo, è stata sempre la collega Julia Dunn a far sapere la liete notizia su X: "Olivia ha partorito, lei e il suo bambino stanno bene". La giornalista ha anche condiviso un estratto del servizio che la CBS ha dedicato alla vicenda, accompagnandolo con un messaggio affettuoso:"Una storia da raccontargli quando sarà più grande. Per la cronaca, io me ne sarei scappata".